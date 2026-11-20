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ACEMATE bietet zum Black Friday bis zu 800 € Rabatt auf S10 und S10 Pro



20.11.2026 / 16:05 CET/CEST

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Zu den ersten 100 S10-Bestellungen gibt es einen kostenlosen Zusatzakku im Wert von 99 €. HONGKONG, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- ACEMATE bietet seine KI-Tennisroboter S10 und S10 Pro bis zum 30. November zu Black-Friday-Preisen an. Die Auslieferung des auf der IFA 2026 vorgestellten S10 Pro soll in Europa Ende November beginnen. Black-Friday-Preise Zum Black Friday ist der S10 für 1.799 € erhältlich, 800 € unter der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Der S10 Pro kostet 2.499 € und liegt damit 500 € unter der UVP. Nach der Anmeldung auf der Black-Friday-Aktionsseite winkt am Glücksrad ein Rabattcode für bis zu 200 US-$ (ca. 180 €) zusätzlichen Nachlass auf eines der beiden Modelle. Zwei Modelle. Für Ihr Spiel entwickelt. Beide Roboter verfolgen ankommende Bälle, fahren in Position, fangen sie auf und spielen sie zurück. Die fünf Trainingsmodi heißen Rally, Drill, Serve, Ball Machine und Battle. Die ACEMATE-App liefert Trainingsdaten, KI-Analysen und Empfehlungen für die nächste Einheit. Für intensiveres Training bietet der S10 Pro das weiterentwickelte Ballwurfsystem ACE+ SHOT Tech mit Zuspielen bis zu 120 km/h (75 mph) und einem horizontalen Zuspielwinkel bis zu 180 Grad. Stetige Updates. Stetige Verbesserungen. Version 2.4.0 der ACEMATE-App bringt drei neue Trainingsfunktionen. AI Coach ermöglicht es Spielern, Landepunkte, Zuspielrhythmus und Trainingsplan per Sprache zu steuern. Die App erstellt individuelle Trainingspläne anhand bisheriger Trainingsdaten und persönlicher Ziele. AI Coach analysiert Schlagbewegungen über die Handykamera, kombiniert die Analyse mit Schlagdaten des Roboters und gibt über Bluetooth-Kopfhörer Feedback in Echtzeit. Die App passt die nächsten Übungen und ihren Schwierigkeitsgrad an die aktuelle Leistung an. AI Highlights erkennt Schläge in Handyaufnahmen und ordnet ihnen die entsprechenden Schlagdaten des Roboters zu. Spieler wählen Szenen und Effekte aus und erstellen daraus Videos zum Speichern, Ansehen und Teilen. Padel-Unterstützung ermöglicht das Training mit dem Roboter auf Padelplätzen. Über ACEMATE ACEMATE entwickelt KI-Tennisroboter für Spieler, Trainer und Vereine. OneRobotics (HKG: 6600) unterstützt die Marke. 2026 war ACEMATE exklusiver Lieferant von Tennis-Trainingsrobotern für die China Open. Der S10 zählt zu TIMEs Best Inventions of 2025 und erhielt 2025 einen IFA Innovation Award (Best in IFA Next) sowie einen ISPO Award. Weitere Informationen auf der ACEMATE-Website sowie auf X , Instagram , YouTube , Facebook , LinkedIn , TikTok und Discord . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/acemate-bietet-zum-black-friday-bis-zu-800--rabatt-auf-s10-und-s10-pro-302946831.html



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