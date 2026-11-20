Berlin (ots) -Die Weltklimakonferenz (COP31) in Antalya nähert sich dem Ende, dazu Anja Siegesmund, Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND):"Die UN-Klimakonferenz darf nicht von den reichen Staaten blockiert werden, die eng mit der fossilen Industrie verflochten sind. Länder wie Deutschland sollen in der Abhängigkeit fossiler Importe gehalten werden. Damit werden fossile Interessen über den Schutz von Menschenleben gestellt. Das Ergebnis der COP31 hängt jetzt an zwei entscheidenden Punkten: der konkreten Verankerung der Umsetzung des Ausstiegs aus den fossilen Energien und an angemessenen Finanzzusagen insbesondere für Klimaanpassung. Die Welt muss raus aus Öl, Kohle und aus Gas, damit die Emissionen rasch sinken und Klimafolgen eingedämmt werden. Die reichen Industriestaaten müssen vorangehen.Angesichts dessen ist es ein fatales Signal für den Klimaschutz, wenn auf der COP mehrheitlich Akteure und Lobbyisten den Ton angeben, deren Geschäftsmodell auf der Zerstörung des Klimas und der Fortsetzung fossiler Abhängigkeiten beruht: auch unter dem Deckmantel teurer Scheinlösungen wie Kohlendioxid-Deponierung (CCS) und CO2-Entnahme. Es passt ins Bild, dass die fossile Lobby mit CCS eine solche Methode prominent auf die Agenda setzen konnte.Elektrifizierung kann und muss ein zentraler Schlüssel für den Klimaschutz sein. Doch ein Schlüssel allein öffnet noch nicht die Tür zum Ausstieg - er muss auch ins Schloss passen. Die rasche und gerechte Elektrifizierung in allen Sektoren muss auf erneuerbaren Energien basieren und weltweit den Zugang zu sauberer Energie für alle ermöglichen. Die Bundesregierung hat die Aufgabe, den fossilen Ausstieg ebenso wie den Ausbau der erneuerbaren Energien und die erneuerbare Elektrifizierung international wie zuhause rasch voranzutreiben."Mehr Informationen:- BUND-Seite zu CCS: Klimaschutz statt CO2-Endlager! (https://www.bund.net/klimawandel/ccs/)- BUND Klimaklage: Klimaschutz ist Menschenrecht (https://www.bund.net/klimawandel/klimaklage-klimaschutz-ist-menschenrecht/)- Kontakt: Susann Scherbarth, Leitung Internationale Klimapolitik beim BUND, Tel.: 030-27586468, Mobil: 0176-56001712, E-Mail: susann.scherbarth@bund.net- Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky (https://bsky.app/profile/bund.net), Instagram (https://www.instagram.com/bund_bundesverband/) und Facebook (https://www.facebook.com/bund.bundesverband)Pressekontakt:BUND-Pressestelle:CvD | Daniel Jahn | Clara Billen | Lara Dalbudak | Johannes WallatTel. 030-27586-109 | -531 |-464 | -425 | -638presse(at)bund.netwww.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6395012