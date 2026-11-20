Gold verbilligt sich am Freitag erneut kräftig und steuert mit gut 8 Prozent Minus binnen sieben Tagen in seine schwächste Woche seit März. Märkte rechnen fest damit, dass Fed-Währungshüter im Dezember nochmals Leitzinsen anheben - das stützt den Dollar. Silber und Minenaktien geraten noch heftiger unter Druck, während Anleger zwischen Resignation und Hoffnung schwanken.Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank setzt dem ...

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