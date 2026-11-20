Zürich (ots) -Im Rahmen der Schweizer Solarpreis-Verleihung im LAC Lugano hat der Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz ein herausragendes Sanierungsprojekt ausgezeichnet. Ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1650 wurde durch ein ganzheitliches Energiekonzept zum PlusEnergieBau weiterentwickelt. Das Gewinnerprojekt beweist, dass sich ökologische Gesamterneuerungen und Baukultur erfolgreich verbinden lassen.Der Schweizer Solarpreis - und mit ihm der 14. HEV-Sondersolarpreis - wurde am 30. Oktober 2026 im Kulturzentrum LAC in Lugano verliehen. Er blickt auf eine renommierte und langjährige Geschichte zurück. Seit seiner Einführung im Jahr 1990 durch den damaligen Energieminister Adolf Ogi gilt er als wichtigste Auszeichnung für Solarenergie und nachhaltiges Bauen in der Schweiz. Die von der Solar Agentur Schweiz (SAS) gemeinsam mit Partnern aus der Baubranche getragene Auszeichnung würdigt wegweisende Projekte und motiviert Bauherrschaften, Planende sowie Gemeinden, als zentraler Impulsgeber die Energiewende voranzutreiben.Mit dem eigenen HEV-Sondersolarpreis zeichnet der HEV Schweiz seit 2013 jährlich Gesamterneuerungen aus, bei denen die Solaranlage im Vordergrund steht und die Sonnenenergie im Rahmen einer ganzheitlichen Gebäudeentwicklung optimal einbindet. Damit möchte der Hauseigentümerverband aufzeigen, dass auch bei durchschnittlichen Gebäuden respektive Bestandesbauten sinnvolle und rentable Gesamtkonzepte umgesetzt werden können. Nebst energetischen Aspekten gilt das Augenmerk aber auch der Architektur. Energieoptimierung soll in Symbiose mit der Baustruktur eine ansprechende Erscheinung bewahren oder sie neu schaffen.14. HEV-Sondersolarpreis 2026 für ein Baudenkmal aus 1650Im Rahmen der European & Swiss Solar Awards 2026 in Lugano übergab Stefan Aeschi als Jury-Mitglied den diesjährigen HEV-Sondersolarpreis. Das geschützte PEB-Baudenkmal (PlusEnergieBau) mit Baujahr 1650 ziert die Altstadt von Winterthur und bewahrt auch nach der Sanierung seine ursprünglichen architektonischen Qualitäten. Strassenseitig musste das Erscheinungsbild aufgrund des Schutzumfangs erhalten bleiben, um weiterhin zur Identität des historischen Stadtgefüges beizutragen. Im Innenhof wurde der bestehende Laubengang vollständig erneuert und mit einem solaraktiven Wintergarten ergänzt. So konnte die wertvolle Struktur des Altstadthauses geschützt - und zugleich erweiternder Raum geschaffen werden. Die Fassade haucht dem Innenhof quasi neues Leben ein. Man findet sich dort unerwartet in einer modernen Realität wieder - eine zeitgemässen Antwort auf den Klimawandels und unter wertschätzender Wahrung des traditionellen Charakters.Vorbilder im Rampenlicht - Wandel vom Energieräuber zum LeuchtturmBestehende Einbauschränke, Kanonenöfen und einzigartige Holzböden wurden wiederverwendet, sodass die Seele des traditionellen Altstadtbaus im ganzen Haus spürbar bleibt - ein Leuchtturm für die Symbiose von Tradition und nachhaltigem Wohnen in der Altstadt - zeitlos, zurückhaltend und reduziert, weit über die Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs um fast 80% hinaus. Die unterschiedlichen Wohnungstypen lassen eine soziale Durchmischung zu und durch das Ladenlokal im Erdgeschoss öffnet sich ein kleiner Teil des Hauses auch für Passanten. Das Projekt zeigt, dass ökologische Nachhaltigkeit nicht generisch gedacht werden sollte, sondern immer den Ort und die Qualitäten des bestehenden Objekts berücksichtigen muss, um gute Architektur entstehen zu lassen.Pressekontakt:HEV SchweizUrs Pfenninger, Direktor HEV SchweizTel.: +41/44/254'90'20Mobile: +41/79/824'55'66E-Mail: info@hev-schweiz.chOriginal-Content von: HEV Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000982/100943725