Vaduz (ots) -Am Freitag, 20. November 2026, empfing Regierungschefin Brigitte Haas Philippe Leclerc, den Regionaldirektor für Europa des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), zu einem Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die humanitären Herausforderungen in Europa, die angespannte Finanzierungslage des UNHCR und die Zusammenarbeit mit Liechtenstein.Im Gespräch wurden insbesondere die Schwerpunkte des UNHCR-Regionalbüros für Europa thematisiert. Dazu zählt unter anderem der Schutz der innerhalb von Europa vertriebenen Menschen, darunter die Geflüchteten aus der Ukraine. Europa beherbergte Ende 2025 über 20 Mio. vertriebene und staatenlose Menschen und bleibt damit eine Schlüsselregion für das UNHCR. Neben der Unterstützung von Geflüchteten und Binnenvertriebenen engagiert sich das Hilfswerk für die Einhaltung internationaler Schutzstandards und begleitet die Staaten bei der Umsetzung ihrer internationalen Verpflichtungen.Ein weiterer Schwerpunkt waren die weltweiten Finanzierungslücken und deren Auswirkungen auf die humanitäre Arbeit des UNHCR. Liechtenstein unterstützt das UNHCR seit vielen Jahren und legt in der Zusammenarbeit auch 2026 einen besonderen Fokus auf international vergessene Konflikte und Vertreibungssituationen. Regierungschefin Brigitte Haas betonte in diesem Zusammenhang auch vor dem Hintergrund des 75-jährigen Jubiläums der Genfer Flüchtlingskonvention die Bedeutung des Engagements von UNHCR und des internationalen Flüchtlingsschutzes. Philippe Leclerc bedankte sich seinerseits für die exzellente Zusammenarbeit und die langjährige Solidarität Liechtensteins mit Flüchtlingen. Sowohl die Beiträge an das UNHCR als auch die Aufnahme von Geflüchteten im Land seien klare Beispiele dafür.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 7437eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943724