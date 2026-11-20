Mit dem neuen Release lassen sich auch bisher nicht lösbare Probleme lösen, mehr Szenarien durchspielen und schneller zulässige Lösungen finden.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, hat heute Gurobi 14.0 vorgestellt. Die neue Version bietet deutliche Performance-Verbesserungen bei der gemischt-ganzzahligen Optimierung (MIP), der linearen Optimierung (LP) und der nichtlinearen Optimierung, erweitert die Funktionen des Primal-Dual Hybrid Gradient (PDHG) und findet schneller gute zulässige Lösungen, wenn sich eine Optimallösung nicht praktikabel berechnen lässt.

"Gurobi 14.0 stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Lösung immer anspruchsvollerer Optimierungsprobleme dar", sagte Dr. Oliver Bastert, CTO von Gurobi. "Was diese Version besonders spannend macht, ist die Bandbreite der Verbesserungen. Wir steigern die Leistung bei grundlegend unterschiedlichen Herausforderungen, von denen jede ihre eigenen Innovationen und Ansätze erfordert. Es ist eine bemerkenswerte technische Leistung, in einer einzigen Version an so vielen Fronten bedeutende Fortschritte zu erzielen."

Zu den wichtigsten Verbesserungen im Gurobi Optimizer 14.0 gehören:

Erhebliche Performance-Steigerungen bei den Kernlösern , insbesondere für MIP, LP und Dual-Simplex

, insbesondere für MIP, LP und Dual-Simplex Bessere Performance bei nichtlinearen Problemen , sowohl mit dem lokalen als auch mit dem globalen nichtlinearen Löser

, sowohl mit dem lokalen als auch mit dem globalen nichtlinearen Löser Schneller zu guten Lösungen bei schwierigen MIP-Modellen , wenn eine Lösung bis zur Optimalität nicht praktikabel ist durch Verbesserungen der bestehenden Strategie, früh gute Lösungen zu finden, sowie eine neue PDHG-basierte MIP-Heuristik

, wenn eine Lösung bis zur Optimalität nicht praktikabel ist durch Verbesserungen der bestehenden Strategie, früh gute Lösungen zu finden, sowie eine neue PDHG-basierte MIP-Heuristik Erweiterte PDHG-Funktionen, mit denen sich auch große LP-Modelle schneller lösen lassen dank höherer CPU- und GPU-Performance sowie parallelisiertem Crossover.

Im Vergleich zu Gurobi 13.0 bietet Version 14.0 die folgenden durchschnittlichen Laufzeitverbesserungen:

Algorithmus Laufzeitverbesserung* MIP 26 Concurrent LP 23 Dual Simplex 24 Barrier 22 PDHG 74 Nonlinear Barrier 84 MINLP >2x *Die angegebenen Laufzeitverbesserungen sind Durchschnittswerte, die auf einer umfangreichen internen Bibliothek mit Modellen aus der Praxis basieren. Die individuellen Ergebnisse können variieren.

"Unsere Kunden setzen bei wichtigen Entscheidungen auf Gurobi. Sie erwarten mehr Geschwindigkeit, mehr Skalierbarkeit und mehr Sicherheit", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Mit den bahnbrechenden Performance-Steigerungen in Gurobi 14.0 geben wir ihnen die Freiheit, auch ihre anspruchsvollsten Optimierungsprobleme anzugehen und in einer zunehmend komplexen Welt bessere Entscheidungen zu treffen."

Gurobi 14.0 wird auch über den Gurobi Intelligence Hub verfügbar sein. Damit stehen die neuesten Optimierungsfunktionen auch den KI-gestützten Agenten für Modellierung, Erklärbarkeit und Support zur Verfügung.

Um mehr über Gurobi 14.0 zu erfahren, einschließlich Informationen zum Upgrade oder zur Anforderung einer kostenlosen Testlizenz, besuchen Sie bitte https://www.gurobi.com/product/whats-new.

Über Gurobi

Gurobi ist ein weltweit führender Anbieter von Optimierungssoftware, der Unternehmen dabei unterstützt, komplexe, reale Entscheidungsprobleme fundiert zu lösen und die bestmögliche Vorgehensweise zu bestimmen. Als zentrale Technologie für Decision Intelligence nutzt Gurobi mathematische Optimierung, um Daten in zuverlässige, nachvollziehbare und belastbare Entscheidungen zu überführen.

Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen setzen Gurobi ein, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen effizient zu planen, Preise zu gestalten und Risiken gezielt zu steuern. Die Software ermöglicht es, selbst hochkomplexe Systeme realitätsnah zu modellieren und schneller zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus mehr als 40 Branchen, darunter SAP, Air France und die National Football League.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter der +1 713 871 9341.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117887341/de/

Contacts:

Sarah Scarlata

Matter Communications

(617) 874-5068

gurobi@matternow.com