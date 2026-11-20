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Isomorphic Labs und MSD gehen strategische Forschungskooperation ein



20.11.2026 / 16:50 CET/CEST

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LONDON, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Isomorphic Labs, ein auf KI-gestütztes Wirkstoffdesign und die Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, und MSD, der Handelsname von Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, gaben heute eine Forschungskooperation bekannt, die den KI-gestützten Ansatz von Isomorphic Labs in der Wirkstoffforschung mit den umfangreichen proprietären Datenbeständen und der langjährigen Erfahrung von MSD in der Wirkstoffforschung verbindet. Die Unternehmen werden bei der Identifizierung niedermolekularer Wirkstoffkandidaten für eine onkologische Zielstruktur von strategischer Bedeutung zusammenarbeiten. Isomorphic Labs wird In-silico-Vorhersagen erstellen und Moleküle entwerfen. Hierzu setzt das Unternehmen seine proprietäre Plattform für Wirkstoffdesign (IsoDDE) ein, in die ausgewählte hochwertige proprietäre Datensätze integriert werden, die MSD eigens für diese Zusammenarbeit bereitstellt. MSD wird für die präklinische und klinische Entwicklung sowie für die Herstellung und Vermarktung aller aus der Zusammenarbeit hervorgehenden Produkte verantwortlich sein. Gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Vereinbarung erhält Isomorphic Labs von MSD eine Vorauszahlung sowie Anspruch auf weitere Zahlungen bei Erreichen festgelegter Meilensteine in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren auf Basis der Nettoumsätze. Isomorphic Labs erhält zudem die Option, sich als Gegenleistung für höhere Lizenzgebühren an der Finanzierung der Entwicklungsaktivitäten zu beteiligen. "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit MSD werden wir unsere weltweit führende Plattform für Wirkstoffdesign einsetzen, um erhebliche Fortschritte in der Wirkstoffforschung zu erzielen", erklärte Sarah Skerratt, Chief Research Officer bei Isomorphic Labs. "Indem wir die generativen und prädiktiven Fähigkeiten der IsoDDE für dieses anspruchsvolle Forschungsprogramm nutzen, unterstreichen unsere beiden Unternehmen ihr gemeinsames Engagement für Innovationen zugunsten von Patientengruppen mit ungedecktem medizinischem Bedarf." "Der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von KI und maschinellem Lernen bei der Entwicklung neuer Moleküle liegt in der engen Verzahnung experimenteller und computergestützter Laborarbeit", erklärte George Addona, Senior Vice President und Leiter des Bereichs Discovery, Preclinical Development and Translational Medicine bei MSD Research Laboratories. "Durch die Kombination der umfangreichen internen Datenkapazitäten und der Expertise von MSD in der Wirkstoffforschung mit den leistungsstarken Modellierungs- und Rechenkapazitäten von Isomorphic Labs wollen wir neue Wege finden, um schneller bessere Wirkstoffkandidaten zu entwerfen und zu entwickeln." Die Zusammenarbeit verdeutlicht das transformative Potenzial der Kombination fortschrittlicher KI-Technologien, einzigartiger Datensätze und etablierter biopharmazeutischer Expertise, um die Entwicklung von Wirkstoffkandidaten zu beschleunigen und komplexe biologische Systeme mit bislang unerreichter Geschwindigkeit und Präzision zu erschließen. Informationen zu Isomorphic Labs Isomorphic Labs wurde 2021 gegründet, um die Arzneimittelforschung mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu revolutionieren und damit eine neue Ära biomedizinischer Durchbrüche einzuläuten. Isomorphic Labs wird von CEO Sir Demis Hassabis und Präsident Max Jaderberg geleitet. Das Unternehmen hat eine weltweit führende, modalitätsunabhängige Plattform für Wirkstoffdesign (IsoDDE) entwickelt, die auf KI-Basismodellen beruht. Das computergestützte System für Wirkstoffdesign bietet die erforderliche Vorhersagegenauigkeit, um bislang unerforschte biologische Systeme mit beispielloser Präzision zu erschließen. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an Innovationen im Bereich der Modellarchitektur und entwickelt modernste Funktionen, um das Wirkstoffdesign voranzutreiben. Isomorphic Labs hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in Cambridge, Massachusetts, sowie in Lausanne, Schweiz. Das Unternehmen treibt ein breit gefächertes und ambitioniertes Portfolio im Bereich Wirkstoffdesign sowohl im Rahmen von Kooperationsprogrammen als auch durch vollständig unternehmenseigene Programme voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.isomorphiclabs.com sowie auf LinkedIn und X . Informationen zu MSD Bei MSD, in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, bekannt, verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Wir nutzen die Möglichkeiten modernster Wissenschaft, um weltweit Menschenleben zu retten und die Lebensqualität zu verbessern. Seit mehr als 130 Jahren geben wir den Menschen durch die Entwicklung wichtiger Arzneimittel und Impfstoffe Hoffnung. Unser Ziel ist es, das weltweit führende forschungsintensive biopharmazeutische Unternehmen zu sein. Schon heute leisten wir Pionierarbeit in der Forschung, um innovative Gesundheitslösungen zu entwickeln, welche die Prävention und Behandlung von Erkrankungen bei Menschen und Tieren voranbringen. Wir fördern eine vielfältige und inklusive Belegschaft weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsvoll, um eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft für alle Menschen und Gemeinschaften zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.msd.com sowie auf X (ehemals Twitter) , LinkedIn und YouTube . Zukunftsgerichtete Aussagen von Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA Diese Pressemitteilung von Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA (das "Unternehmen"), enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass Wirkstoffkandidaten in der Entwicklung die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder sich als kommerziell erfolgreich erweisen. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: allgemeine Branchen- und Wettbewerbsbedingungen; allgemeine wirtschaftliche Faktoren, einschließlich Zins- und Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen der Regulierung der Pharmaindustrie und der Gesetzgebung im Gesundheitswesen in den USA und anderen Ländern; weltweite Bestrebungen zur Eindämmung der Gesundheitskosten; technologische Fortschritte, neue Produkte und von Wettbewerbern erlangte Patente; die mit der Entwicklung neuer Produkte verbundenen Herausforderungen, einschließlich der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Marktbedingungen accurately vorherzusagen; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung; die finanzielle Instabilität von Volkswirtschaften weltweit und Länderrisiken; die Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Patente des Unternehmens und anderer Schutzmechanismen für innovative Produkte sowie das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitigkeiten, und/oder behördlichen Maßnahmen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, sind dem Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den anderen bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu entnehmen, die auf der Website der SEC ( www.sec.gov ) abrufbar sind. Medienkontakt von Isomorphic Labs:

press@isomorphiclabs.com Medienkontakte von MSD: Kimberly Petrillo

kimberly.petrillo@merck.com Ned Ehrbar

ned.ehrbar@merck.com Investorenkontakte von MSD: Peter Dannenbaum

(732) 594-1579 Steven Graziano

(732) 594-1583 View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/isomorphic-labs-und-msd-gehen-strategische-forschungskooperation-ein-302947129.html



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