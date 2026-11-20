DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag 23. November (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 22. November 2026 - US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme M O N T A G, 23. November 2026 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,7 zuvor: 46,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 46,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,8 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,9 *** 22:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University of Mount Saint Vincent ===

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