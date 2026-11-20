Berlin (ots) -Daten der Sicherheitsforscher von KnowBe4 zeigen, dass Phishing-Versuche rund um den Black Friday dramatisch zugenommen haben. Allein in der ersten Novemberwoche gab es 82 Prozent mehr Phishing-Versuche als im gesamten Oktober. Der Ansturm begann in diesem Jahr bereits früh: Die ersten entsprechenden Aktivitäten wurden am 20. Oktober dem Beginn einer "Early-Access"-Welle mit Lockangeboten für Luxusuhren und Handtaschen entdeckt.Angreifer geben sich aggressiv als große globale Einzelhandels-, Finanz- und Technologiemarken aus, um die Empfänger zu täuschen. Zu den in diesem Jahr bisher am häufigsten imitierten Marken gehören Amazon, Walmart, Aldi, Louis Vuitton, Hermés, LinkedIn und Facebook."Beliebte Online-Events wie der Black Friday sind für Cyberkriminelle Hochsaison", sagt Javvad Malik, Lead CISO Advisor bei KnowBe4. "Angreifer wissen, dass die Menschen ihre E-Mails aktiv nach Lieferbenachrichtigungen und Blitzangeboten durchsuchen. Durch den Einsatz von Ködern, die ein hohes Maß an Dringlichkeit suggerieren - wie zeitlich begrenzte Rabatte - und indem sie sich als vertrauenswürdige Marken wie Amazon oder Bankinstitute ausgeben, setzen Betrüger darauf, dass Aufregung und Dringlichkeit die übliche Vorsicht außer Kraft setzen. Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten, diese Bedrohungen zu erkennen, denn ein einziges kompromittiertes Gerät kann die Tür zu einer unternehmensweiten Sicherheitsverletzung öffnen."Online-Shopper sollten die folgenden Tipps beachten, um nicht auf die Cyberkriminellen hereinzufallen:- Direkt zu den Händlern kommunizieren- Absenderdomains und URLs genau überprüfen- Kreditkarten oder geschützte Zahlungsdienste verwenden- Multi-Faktor-Authentifizierung für alle Konten einführenPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6395031