KASSEL (dpa-AFX) - Im nordhessischen Naturpark Reinhardswald können sich die Windräder eines umstrittenen Windparks zunächst weiterdrehen. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschieden, wie eine Sprecherin bestätigte.

Die Nachbarkommune Wesertal (Landkreis Kassel) hatte in dem Verfahren gefordert, die Genehmigung des Regierungspräsidiums Kassel für den Bau und Betrieb des Windparks aufzuheben. Die Gemeinde hatte unter anderem das Brandschutzkonzept und den Trinkwasserschutz des Projekts bemängelt. Einen entsprechenden Eilantrag der Kommune hatte der VGH bereits Ende 2025 abgelehnt. Nun wies er die Klage ab.

In dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Hessens hat die Windpark Reinhardswald GmbH und Co. KG bereits 14 Anlagen ans Netz gebracht. Bis voraussichtlich Ende November sollen alle 18 Anlagen betrieben werden. Laut der Sprecherin des VGH laufen noch drei weitere Klagen und ein Eilverfahren eines Umweltschutzverbands gegen das Projekt./nis/DP/zb