Bei Bitcoin geht es weiter bergab. Am Freitag fällt die Kryptowährung auf rund 61.000 US$ und erreicht damit ein neues Mehrmonatstief. Die Marke von 60.000 US$ rückt immer näher, während die Angst am Kryptomarkt zunimmt. Droht der nächste große Absturz? Bitcoin-Kurs fällt auf neues Mehrmonatstief Für Bitcoin-Anleger nimmt der schwierige November kein Ende. Am Freitag rutscht die Kryptowährung zeitweise auf rund 61.200 US$ und erreicht damit den niedrigsten ...

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