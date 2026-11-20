Bei Bitcoin geht es weiter bergab. Am Freitag fällt die Kryptowährung auf rund 61.000 US$ und erreicht damit ein neues Mehrmonatstief. Die Marke von 60.000 US$ rückt immer näher, während die Angst am Kryptomarkt zunimmt. Droht der nächste große Absturz? Bitcoin-Kurs fällt auf neues Mehrmonatstief Für Bitcoin-Anleger nimmt der schwierige November kein Ende. Am Freitag rutscht die Kryptowährung zeitweise auf rund 61.200 US$ und erreicht damit den niedrigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de