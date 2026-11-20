Die Euphorie um Anthropic ist schnell verflogen. Nur einen Tag nach dem größten Börsengang der Geschichte bricht die Aktie zeitweise um fast -10 % ein. Der anfängliche Kurssprung ist damit fast vollständig verschwunden. Wie tief könnte es für den KI-Entwickler noch gehen? Anthropic-Aktie bricht nach Rekord-IPO ein Das ging schneller als erwartet. Gerade einmal einen Tag nach dem viel beachteten Börsengang von Anthropic geraten die Aktien des KI-Unternehmens ...

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