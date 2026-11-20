Auch um die nächste Tausendermarke hat der DAX heute seinen Kampf verloren. Vor dem Wochenende haben die Anleger endgültig das Handtuch geworfen und sich zunehmend von deutschen Standardwerten getrennt. Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen die positiven Unternehmensnachrichten, die den Aktienmarkt in den vergangenen Wochen noch gestützt hatten. Die Luft ist kurzfristig raus, während lange verdrängte Risiken mit voller Wucht zurückkehren.

Die bevorstehende Handelspause verstärkt die Verkaufsbereitschaft. Viele Investoren wollen angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren nicht riskieren, am Montag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Neben den wieder aufgeflammten Inflations- und Zinssorgen bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Zwar ist der Konflikt durch den viel beachteten Börsengang von Anthropic zuletzt etwas aus dem Blickfeld geraten, verschwunden ist das Risiko deshalb keineswegs. Ganz im Gegenteil reagieren die Energiepreise weiterhin äußerst empfindlich auf jede neue Nachricht aus der Region.

Hinzu kommt die regelrechte KI-Neurose, die derzeit an den internationalen Finanzmärkten um sich greift. Die Anleger hinterfragen die hohen Bewertungen und milliardenschweren Investitionsprogramme der Technologieunternehmen immer kritischer. Halbleiteraktien und die großen Profiteure des KI-Booms geraten deshalb weiter unter Verkaufsdruck. Die Investoren wollen derzeit weniger von langfristigen Wachstumsfantasien hören, sondern konkrete Belege dafür sehen, dass sich die gewaltigen Investitionen auch tatsächlich rechnen.

Auch der Blick auf die kommende Handelswoche verspricht zunächst wenig Entlastung. In den USA stehen Thanksgiving und der anschließende Black Friday bevor. Die verkürzte Handelswoche dürfte von geringerer Liquidität und einer entsprechend zurückhaltenden Risikobereitschaft geprägt sein. Gleichzeitig werden die Anleger genau beobachten, welche Signale das wichtige Thanksgiving-Einkaufswochenende für den amerikanischen Konsum liefert. Angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Inflationssorgen könnten die Umsätze im Einzelhandel wichtige Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft geben.

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Jahresendrallye muss allerdings noch nicht endgültig begraben werden. Eine mögliche Wende könnte mit dem Beginn des letzten Handelsmonats im Dezember kommen. Dann könnten sich die Anleger nach der jüngsten Bereinigung der Bewertungen wieder stärker auf die fundamentalen Perspektiven der Unternehmen konzentrieren. Auch saisonale Effekte und eine mögliche Neupositionierung institutioneller Investoren zum Jahresende könnten für neue Kaufimpulse sorgen.

Für den DAX geht es zunächst darum, nach dem deutlichen Rückfall unter 25.000 Punkte einen tragfähigen Boden zu finden. Die Geschwindigkeit der jüngsten Korrektur zeigt, wie stark das Vertrauen der Anleger gelitten hat. Doch gerade nach solchen Verkaufswellen können sich auch wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Noch regiert an den Börsen die Vorsicht. Die Jahresendrallye hat eine empfindliche Unterbrechung erfahren, doch der Dezember könnte den Börsenbullen eine zweite Chance bieten. Bis dahin dürfte allerdings Geduld die wichtigste Tugend der Anleger bleiben.

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