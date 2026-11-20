Mainz (ots) -Deutschlands Vorzeige-Basketballer Franz Wagner präsentiert sich derzeit in der NBA in Topform, jetzt trifft er mit seinem Team Orlando Magic auf die Brooklyn Nets, bei denen mittlerweile sein vier Jahre älterer Bruder Moritz spielt. Der sportliche Weg der zwei Brüder aus Berlin Prenzlauer Berg, die es gemeinsam in die stärkste Basketball-Liga der Welt geschafft haben, geht weiter - und auch die Dokuserie "The Wagner Brothers" ist in die nächste Runde gestartet: Bis Mitte September 2027 finden die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Dokuserie statt.Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel mit mehr als vier Millionen Abrufen im ZDF-Streaming-Portal arbeiten das ZDF und die Produktionsfirma Flare Film an der zweiten Staffel der Dokuserie mit den Basketballstars Moritz und Franz Wagner. Die Veröffentlichung der vier neuen Folgen, für die erneut Timon Modersohn und Thomas Pletzinger Regie führen, ist für 2028 geplant.Zweite Staffel mit sportlichen und persönlichen EinblickenAuch die zweite Staffel wird viele sportliche und persönliche Einblicke in das außergewöhnliche Leben der Brüder bieten: von der Basketball-Europameisterschaft 2025, bei der Franz Wagner mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel gewann, während Moritz Wagner nach seiner schweren Verletzung um sein Comeback kämpfte, bis zum nun anstehenden ersten sportlichen Duell der Brüder in der NBA. Denn ihre Wege haben sich getrennt - Franz Wagner spielt weiterhin in Orlando und wird dort mehr und mehr zum Superstar, während Moritz Wagner mit Partnerin Maggie und Hund Mila in der Stadt seiner Träume, in New York, lebt. Seit Ende Juli sucht Moritz Wagner den sportlichen Neuanfang bei den Brooklyn Nets. Jetzt spielen die Brüder zum ersten Mal in ihren Profikarrieren gegeneinander - und werden auch dabei von den ZDF-Kameras begleitet.Dreharbeiten bis zur Basketball-WM 2027Die Dreharbeiten laufen bis einschließlich der Basketball-Weltmeisterschaft in Katar, die vom 27. August bis zum 12. September 2027 ausgetragen wird. Moritz und Franz wollen dazu beitragen, dass der sensationelle Triumph von 2023 eine Fortsetzung erfährt, als Deutschland im Finale gegen Serbien Weltmeister wurde und zuvor im Halbfinale das favorisierte Team der USA besiegt hatte. Die Dokuserie begleitet mit Moritz und Franz Wagner zwei Gesichter des deutschen Basketball-Booms der zurückliegenden Jahre - zwei nahbare Brüder, die ihren einzigartigen Weg durchs Leben gehen.Die zweite Staffel der Dokuserie wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg und vom German Motion Picture Fund (GMPF)gefördert. Die Redaktion im ZDF haben Daniel Pinschower und Clemens Schröder.KontaktBei Fragen zur "ZDFsportstudio"-Produktion "The Wagner Brothers" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioproduktionen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "The Wagner Brothers" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/basketball-nba-orlando-magic-moritz-franz-wagner-brothers-doku-100)- ZDFsportstudio im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6395044