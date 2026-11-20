Das Angstbarometer der Wall Street schießt über 30. Historisch war das oft ein starkes Signal für steigende Kurse. Doch ausgerechnet die Profis sind so vorsichtig wie nie. Wer liegt diesmal richtig? Die Angst an der Wall Street erreicht ein Niveau, das in der Vergangenheit oft einen Wendepunkt markierte. Der Volatilitätsindex VIX, das Angstbarometer der US-Börse, schloss am Donnerstag über 28 und kletterte am Freitag zeitweise über 30. Binnen eines Monats legte er um mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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