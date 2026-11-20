TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran hat es erneut Explosionen an der Südküste des Landes gegeben. Auf der Insel Gheschm am Persischen Golf seien Detonationen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim schlug eine feindliche Rakete in einem Außenbezirk der Stadt auf der Insel Gheschm ein. Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von einem Raketenangriff, der am Abend eine Flugabwehrstellung getroffen haben soll. Offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

In den vergangenen Tagen haben sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig angegriffen. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist./arb/DP/zb