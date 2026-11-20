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Bis zu 58,62 Milliarden US-Dollar beträgt der Gesamtwert einer mehrjährigen Vereinbarung für Patriot-Abfangraketen von Lockheed Martin. Der Konzern will seine jährliche Produktionskapazität für die PAC-3 MSE bis Ende 2030 etwa verdreifachen. Im Oktober kündigte er zudem eine Wartungseinrichtung für diese Raketen in Polen an. Europas Rolle in der transatlantischen Verteidigungsindustrie wächst damit. Doch bei einem kritischen Rohstoff beginnt die Lieferkette weiterhin außerhalb der EU: In keinem Mitgliedstaat wird Antimonerz gefördert.

Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) erkundet Gold und Antimon in Bosnien und Herzegowina, unmittelbar an der Grenze zur EU. Das macht Golden Hills zu einem Projekt für Anleger, die Europas Rohstoffversorgung verfolgen. Ob dort einmal eine nutzbare Antimonquelle entstehen kann, ist allerdings noch offen. Genau diese Frage muss die weitere Exploration beantworten.

Lockheed Martin baut Kapazitäten und europäische Präsenz aus

Die US-Regierung erweiterte im Juli ihre mehrjährige Vertragsvereinbarung mit Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094) für PAC-3-MSE-Abfangraketen. Die genannte Summe von 58,62 Milliarden Dollar beschreibt den möglichen Gesamtwert über sieben Jahre, nicht bereits ausgezahlte Mittel. Für Lockheed ist die langfristige Vereinbarung ein Signal, in Anlagen, Beschäftigte und Zulieferer zu investieren.

Die geplante Einrichtung in Polen soll Reparaturen, Überholungen und die erneute Zertifizierung von PAC-3-Raketen ermöglichen. Nach Angaben des Unternehmens sind auch Deutschland, die Niederlande und Schweden in die transatlantische industrielle Zusammenarbeit eingebunden. Es geht dabei um Wartung und Einsatzbereitschaft in Europa; eine Produktion der gesamten Rakete in Polen wurde damit nicht angekündigt.

Aus Lockheeds Vertrag lässt sich kein bestimmter Antimonbedarf für PAC-3 ableiten. Die Verbindung zur Rohstofffrage ist allgemeiner: Wenn Hersteller ihre Kapazitäten langfristig erhöhen, müssen auch vorgelagerte Lieferketten belastbar sein. Welche Materialien ein einzelnes System in welchen Mengen enthält, ist eine eigene Frage.

Europa verarbeitet Antimon, fördert aber kein Erz

Antimon wird unter anderem in Munition, Infrarotsensoren und Nachtsichttechnik verwendet. Der Rohstoff hat zugleich große zivile Absatzmärkte. Antimontrioxid kommt vor allem in Flammschutzmitteln zum Einsatz; Antimon wird außerdem für Blei-Legierungen und weitere industrielle Produkte genutzt. Eine Ausweitung der Raketenproduktion ist daher nicht mit einer berechenbaren Steigerung des gesamten Antimonverbrauchs gleichzusetzen.

Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission beschreibt die europäische Lücke am Anfang der Wertschöpfungskette: Die EU ist bei Antimonerz vollständig auf Importe angewiesen und produziert nur geringe Mengen Antimonmetall. Gleichzeitig stellen europäische Unternehmen Antimonoxide her und exportieren einen Teil davon. Europa fehlt somit nicht jede Verarbeitungskapazität. Es fehlt die eigene Erzförderung, während auch die Verarbeiter für ihren wichtigsten metallischen Einsatzstoff auf Lieferungen von außen angewiesen sind.

Chinas seit September 2024 geltende Exportkontrollen haben diese Abhängigkeit stärker sichtbar gemacht. Sie bedeuten kein allgemeines Verbot von Lieferungen nach Europa, verlangen für erfasste Produkte aber Genehmigungen. Für industrielle Käufer zählt deshalb neben dem Preis auch, wie verlässlich Material aus verschiedenen Herkunftsländern verfügbar ist.

Perpetua zeigt, wie viele Schritte zwischen Fund und Material liegen

Perpetua Resources Corp. (ISIN: CA7142661031) entwickelt in Idaho das Stibnite-Gold-Antimon-Projekt. Gemeinsam mit dem Idaho National Laboratory nahm das Unternehmen im Juli eine Pilotanlage in Betrieb, die Antimontrisulfid für spezialisierte Anwendungen erproben soll. In seinem jüngsten Quartalsbericht meldete Perpetua zudem einen Bohrabschnitt von 109,7 Metern mit 3,2 Gramm Gold je Tonne und 1,1 Prozent Antimon an einem neuen Explorationsziel.

Perpetua ist weiter fortgeschritten als Yugo und verfügt über eine andere Projektgrundlage. Der Vergleich zeigt, welche Nachweise auf dem Weg zu einer möglichen Lieferkette nötig sind: Bohrdaten allein genügen nicht. Das Material muss auch gewonnen, verarbeitet und für seinen vorgesehenen Einsatz qualifiziert werden.

Bei Yugo ist Gold bereits besser belegt als Antimon

Yugo meldet für Golden Hills einen Antimon-Spitzenwert von 5,2 Prozent aus einer Gesteinsprobe an der Oberfläche. Der Einzelwert weist auf Antimonmineralisierung hin. Er beschreibt weder den Durchschnittsgehalt des Gebiets noch eine Ressource oder die Menge eines künftig gewinnbaren Produkts.

Die jüngsten Bohrergebnisse stammen vom Goldziel Erak. Im November erweiterte zusätzliche Beprobung eines vorhandenen Bohrlochs einen gemeldeten Abschnitt auf 30,4 Meter mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne. Ein anderes Loch hatte zuvor 36,1 Meter mit 2,3 Gramm je Tonne geliefert. Weitere Bohrungen sollen zeigen, wie sich diese Goldmineralisierung fortsetzt.

Für Antimon braucht Yugo eine gesonderte Antwort: Wo verlaufen die mineralisierten Zonen, über welche Mächtigkeit setzen sie sich fort und wie gut ließe sich das Material später aufbereiten? Die Goldtreffer machen das Projekt geologisch interessant, belegen aber noch keine Antimonlagerstätte.

Fazit

Lockheeds Patriot-Vereinbarung und die geplante Wartungseinrichtung in Polen zeigen, wie dauerhaft die Verteidigungsindustrie ihre Kapazitäten und europäischen Strukturen ausbauen will. Daneben steht eine Rohstofffrage, die nicht allein die Rüstung betrifft: Die EU verarbeitet Antimon, gewinnt aber kein eigenes Antimonerz. Zusätzliche, verlässliche Bezugsquellen wären deshalb für mehrere Industrien interessant.

Yugo Metals erkundet mit Golden Hills ein Projekt nahe der EU und hat Antimon in Oberflächenproben nachgewiesen. Die aussagekräftigsten aktuellen Bohrdaten betreffen bislang Gold. Eine Antimonressource, eine wirtschaftliche Studie oder eine Lieferbeziehung zum Patriot-Programm gibt es nicht. Anleger sollten nun verfolgen, ob weitere Arbeiten zusammenhängende Antimonzonen bestätigen und ob metallurgische Untersuchungen eine mögliche Verarbeitung stützen. Der Milliardenvertrag erklärt, warum belastbare Lieferketten Aufmerksamkeit erhalten. Ob Yugo eines Tages zu einer solchen Kette beitragen kann, entscheiden die Daten aus dem Gestein.

Quellen

Lockheed Martin, "Lockheed Martin Welcomes Dedicated PAC-3 Missile Maintenance Facility in Poland", 27. Oktober 2026.

https://news.lockheedmartin.com/2026-10-27-Lockheed-Martin-Welcomes-Dedicated-PAC-3-R-Missile-Maintenance-Facility-in-Poland

Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, "China's Antimony Export Controls: Risks and Opportunities for the EU", 6. Juni 2025.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141454

Perpetua Resources, "Third Quarter 2026 Financial Results and Project Update", November 2026.

https://perpetuaresources.com/perpetua-resources-announces-third-quarter-2026-financial-results-and-provides-project-update/

Yugo Metals, Projektübersicht Golden Hills.

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

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