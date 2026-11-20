Straubing (ots) -Industriearbeit ist in Deutschland im internationalen Vergleich zu teuer geworden. Die Arbeitszeiten sind zu gering, der Krankenstand hoch. Wenn arbeitsintensive Industrie eine Zukunft haben soll, muss die 35-Stunden-Woche fallen. Es ist kein Angriff auf die Menschenwürde, zwei, drei Stunden länger pro Woche zu arbeiten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6395055

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