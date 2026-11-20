Wuppertal (ots) -Neato Robotics erweitert mit Unterstützung der Vorwerk Gruppe sein bestehendes Kompensationsprogramm für Neato Kundinnen und Kunden in ganz Europa und setzt damit die gegenüber der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM eingegangenen Verpflichtungen um. Das Programm steht teilnahmeberechtigten Privatkundinnen und Privatkunden offen, die am oder nach dem 1. Oktober 2020 einen Neato Saugroboter gekauft haben.Das Programm richtet sich an alle Neato Kundinnen und Kunden in ganz Europa, die am oder nach dem 1. Oktober 2020 einen Neato Saugroboter der Modelle D4 bis D10 gekauft haben. Voraussetzung ist die Rückgabe ihres unbeschädigten Neato Saugroboters; ausgenommen sind Gebrauchsspuren, die bei normaler Nutzung entstehen. Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:- Teilnahmeberechtigte Kundinnen und Kunden mit einem Neato D8, D9 oder D10können ihr Gerät kostenlos gegen einen Vorwerk Kobold/Folletto VR7 Saugroboter austauschen lassen.- Teilnahmeberechtigte Kundinnen und Kunden mit älteren Neato Modellen (D4, D6 und D7), die am oder nach dem 1. Oktober 2020 gekauft wurden, erhalten einen Gutschein im Wert von 500 Euro für einen Vorwerk Kobold/Folletto VR7 Saugroboter, einen Vorwerk Kobold/Folletto VK7 Akkustaubsauger oder einen Thermomix/Bimby TM7. Voraussetzung ist ein Kaufnachweis, aus dem ein Kaufdatum am oder nach dem 1. Oktober 2020 hervorgeht. Der Kaufnachweis kann in beliebiger Form erbracht werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Angeboten oder Rabatten kombinierbar.Für alle Folletto/Kobold VR7, einschließlich der im Rahmen des Programms bereitgestellten Austauschgeräte, garantiert Vorwerk die Bereitstellung digitaler Dienste und Sicherheitsupdates für mindestens zehn Jahre.Teilnahmeberechtigte Privatkundinnen und -kunden können sich bis zum 31. März 2027 über den folgenden Link für das Programm anmelden. Dort finden sie auch weitere Informationen zum Programm: https://support.neatorobotics.com/de/support/homeÜber NeatoNeato Robotics war ein US-amerikanisches Unternehmen, das 2017 von der Vorwerk Gruppe übernommen wurde. Das Unternehmen stellte seinen operativen Geschäftsbetrieb im Mai 2023 ein. Die Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden in Europa wurde durch die Neato Robotics Europe GmbH fortgeführt.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHEsther RitthoffTel.: +49 (0) 40 431 302 33E-Mail: neato@impact.agVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Neato Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121637/6395053