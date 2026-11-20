Bei Ethereum geht der Abverkauf weiter. Am heutigen Freitag kostet Ether rund 1.745 US$ und damit 12,25% weniger als vor einer Woche. Seit Anfang November liegt das Minus bei fast 23%. Gleichzeitig wandern wieder mehr Coins auf die Handelsplattformen und stehen dort für schnelle Verkäufe bereit. Damit stellt sich die Frage: Wie weit kann der Ether-Kurs noch fallen? Coins fließen an Börsen Am 16. November lagen nur noch rund 14,43 Millionen ETH auf ...

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