Für die CoreWeave-Aktie entwickelt sich die laufende Handelswoche zu einem regelrechten Desaster. Vom vergangenen Freitagsschluss bei 53,13 US$ brachen die Papiere des KI-Cloud-Spezialisten bis auf 40,11 US$ ein und verloren damit in der Spitze schon mehr als -24%. Damit ist sogar der Ausgabepreis des Börsengangs vom März 2025 bei 40 US$ wieder in greifbare Nähe gerückt. Erst am Montag hatte ich in meiner Analyse "Kurse unter 40 US$ bleiben wahrscheinlich" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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