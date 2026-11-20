SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Kommunale Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) und die Saarbahn GmbH gehen gerichtlich gegen den Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Saarbahn vor. Inzwischen seien mehr als 1.000 Streikstunden angefallen, teilten sie mit. Daher sei ein gerichtlicher Eilrechtsschutz beantragt worden. Laut Saarländischem Rundfunk (SR) wurde die Klage am Donnerstag beim Arbeitsgericht Saarbrücken eingereicht.

Sie könnten nicht länger hinnehmen, "dass ein inzwischen völlig ausufernder Arbeitskampf auf dem Rücken unserer Fahrgäste und der Beschäftigten ausgetragen wird", erklärten der Geschäftsführer des KAV Saar, Stefan Spaniol, und der Geschäftsführer der Saarbahn GmbH, Karsten Nagel.

Der Streik bei der Saarbahn dauert seit Monaten an. Anfang November hatte die Gewerkschaft GDL Arbeitsniederlegungen bis Heiligabend angekündigt. Der Streik wurde seither immer wieder punktuell unterbrochen und wieder aufgenommen.

In dem Konflikt fordert die Gewerkschaft für die etwa 80 Tramfahrer einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und KAV lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen./gro/DP/zb