EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für GJ 2025/26: Auftragseingang über Vorjahr, Free Cashflow positiv; EBIT unter Prognose aufgrund zusätzlicher Projektkosten im gH2-Segment



20.11.2026 / 18:18 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für GJ 2025/26 - Auftragseingang über Vorjahr, Free Cashflow positiv - EBIT unter Prognose aufgrund zusätzlicher Projektkosten im gH 2 -Segment thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 den Auftragseingang in beiden Segmenten gesteigert und erneut einen positiven Free Cashflow erzielt. Im Fokus standen die konsequente Bearbeitung des Auftragsbestands, die Gewinnung neuer Großaufträge in beiden Segmenten und die weitere Optimierung der Kostenstruktur. Gleichzeitig belasteten Einmaleffekte im Geschäft mit grünem Wasserstoff (gH 2 ) Umsatz und Ergebnis. Auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen erwartet thyssenkrupp nucera für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Konzernumsatz von voraussichtlich rund 450 Mio. Euro (2024/25: 845 Mio. Euro). Dieser liegt damit am unteren Ende der bisherigen Umsatzprognose von 450 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT beträgt voraussichtlich -136 Mio. Euro (2024/25: 2 Mio. Euro) und liegt somit unter der bisherigen Prognose von -105 Mio. Euro bis -75 Mio. Euro. Die Abweichung von der bisherigen EBIT-Prognose ergibt sich aus zusätzlichen Aufwendungen im vierten Quartal 2025/26 in Höhe von knapp 40 Mio. Euro. Diese resultieren überwiegend aus der laufenden Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Anlagen im gH 2 -Segment und betreffen wesentlich die Behebung zuliefererbedingter Komponentenfehler außerhalb der Elektrolysezellen. Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden im EBIT insgesamt Belastungen aus Einmaleffekten in Höhe von rund 110 Mio. Euro erfasst, im Wesentlichen infolge einmaliger Zusatzaufwendungen in Neubauprojekten und der Wertberichtigung der SOEC-Pilotanlage im gH 2 -Segment. Nach IFRS 15 führen die zusätzlichen Aufwendungen zu einer buchhalterischen Verringerung des Leistungsfortschritts der Neubauprojekte und damit auch zu einem technischen, negativen Umsatzeffekt, welcher sich im Geschäftsjahr 2026/27 teilweise umkehren und die Umsatzentwicklung entsprechend unterstützen wird. Der Umsatz im gH 2 -Segment wird im Geschäftsjahr 2025/26 voraussichtlich 84 Mio. Euro betragen (2024/25: 459 Mio. Euro). Die bisherige Umsatzprognose lag bei 100 Mio. Euro bis 130 Mio. Euro. Das EBIT in diesem Segment verringerte sich auf voraussichtlich -197 Mio. Euro (2024/25: -56 Mio. Euro). Die bisherige EBIT-Prognose lag bei -155 Mio. Euro bis -135 Mio. Euro. Das Segment Chlor-Alkali (CA) erreicht die Umsatz- und EBIT-Prognose. Der Umsatz wird voraussichtlich etwa 365 Mio. Euro betragen (2024/25: 386 Mio. Euro). Das EBIT steigt voraussichtlich auf 61 Mio. Euro (2024/25: 58 Mio. Euro) und liegt damit am oberen Ende der Prognosespanne. Die EBIT-Marge im CA-Segment beträgt rund 17% und liegt damit über Vorjahr (2024/25: 15%). Der Auftragseingang stieg im Geschäftsjahr 2025/26 um rund 60% auf voraussichtlich 559 Mio. Euro (2024/25: 348 Mio. Euro). Damit wird auch die Prognose für den Auftragseingang im Konzern erreicht. Auf das gH 2 -Segment entfallen davon rund 196 Mio. Euro (2024/25: 26 Mio. Euro), auf das CA-Segment rund 362 Mio. Euro (2024/25: 322 Mio. Euro). Der gestiegene Auftragseingang bildet eine Grundlage für Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Weitere Kennzahlen Das Nettoergebnis wird voraussichtlich -145 Mio. Euro betragen (2024/25: 5 Mio. Euro); das Ergebnis je Aktie wird entsprechend bei voraussichtlich -1,15 Euro liegen (2024/2025: 0,04 Euro). thyssenkrupp nucera hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 einen positiven Free Cashflow in Höhe von 16 Mio. Euro erzielt (2024/25: 11 Mio. Euro) und finanziert sich damit weiterhin aus operativer Geschäftstätigkeit. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und nicht testiert. Die detaillierten Q4/FY 2025/26-Ergebnisse werden mit dem Geschäftsbericht 2025/26 am 16. Dezember 2026 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.



Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA



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