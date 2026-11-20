Die Reform der privaten Altersvorsorge verändert auch die Vergütung von Versicherungsmaklern. Upfront-Provisionen, NAV-Modelle und neue Kostenvorgaben für das Altersvorsorgedepot werfen Fragen auf. Zudem soll sich der GDV für ein Verbot von Bestandsprovisionen einsetzen. Die Reform der privaten Altersvorsorge schafft neue Rahmenbedingungen für die Vergütung von Versicherungsmaklern. Viele Fragen zur konkreten Ausgestaltung sind allerdings noch offen. Was bislang feststeht und wo es noch Klärungsbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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