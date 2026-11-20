DJ XETRA-SCHLUSS/DAX-Ausverkauf gewinnt an Fahrt - 25.000er-Marke fällt

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit erheblichen Verlusten und klar unter der Marke von 25.000 Zählern ins Wochenende gegangen. Der DAX verlor 2,6 Prozent auf 24.803 Punkte. Der Börsengang von Anthropic hatte es nicht geschafft, die Märkte zu beruhigen. Die nächste Verkaufswelle laufe und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft, sagte Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Er sprach von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. Zusätzlicher Verkaufsdruck kam von der Geldpolitik. Nach überraschend hohen Erzeugerpreisen in Deutschland sind die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gestiegen.

Technologieaktien wurden gnadenlos verkauft. Infineon gaben 7,9 Prozent nach, Aixtron 9,5 Prozent, Suss 9,9 Prozent oder Elmos Semiconductor 7 Prozent. Für den KI-Infrastrukturausstatter Siemens Energy ging es 6,6 Prozent nach unten, Hochtief sanken um 5 Prozent. Scout24 verloren 8 Prozent nach einer negativen Analystenstudie.

Negative Vorgaben des Stahlröhrenherstellers Vallourec und die allgemeine Schwäche bei Rohstoffwerten drückten Thyssenkrupp um 8 Prozent, Salzgitter büßten 7,4 Prozent ein und Aurubis 4 Prozent.

Es gab aber auch Gewinner. Fresenius Medical Care (FMC) stellten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent den DAX-Gewinner. Hintergrund war eine Mitteilung des Medizintechnikkonzerns, laut der CEO Shervin Korangy FMC-Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar erworben hat. Käufe von Vorstandsmitgliedern werden von Anlegern gerne als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet.

Auch Immobilienaktien entzogen sich dem Abverkauf. Stützend wirkten deutlich gesunkene Renditen an den Anleihemärkten, hier stiegen die Kurse dank einer Flucht in die "sicheren Häfen". Vonovia gewannen 0,5 Prozent oder LEG 1,2 Prozent. Deutz verloren weitere 0,6 Prozent. Der Motorenbauer, dessen Aktie zuletzt durch einen Leerverkäufer-Bericht unter Druck geraten war, hatte zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen.

Für Dermapharm ging es um 2,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Eine Wertberichtigung auf eine Forderung sei nicht korrekt erfasst worden. Flatexdegiro stiegen dagegen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,5 Prozent.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 24.803 -2,6 1,4 DAX-Future 24.809 -1,9 3,5 XDAX 24.758 -2,3 0,7 MDAX 28.740 -2,6 -6,1 TecDAX 3.811 -3,0 5,3 SDAX 16.759 -2,8 -2,3 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 122,67 +95,0 *gerundet ===

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November 20, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

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