Köln (ots) -***** SPERRFRIST Freitag, 20.11.26 um 18 Uhr *****Die Gewinner des 16. WDR Kinderrechtepreises stehen fest. Neu in diesem Jahr: Ein eigener Preis in der Kategorie "Medienkompetenz". Drei Jurys haben aus über 100 Bewerbungen aus ganz Nordrhein-Westfalen ihre Favoriten ausgewählt. Jeder der drei Preise ist mit 2000 Euro dotiert. Am 20. November werden die Preisträgerinnen und Preisträger im Funkhaus des WDR am Wallrafplatz geehrt. Die Feier wird von 17:00 bis 18:00 auf WDR 5 live übertragen."Kinder brauchen Schutz - auch im digitalen Raum! Sie müssen sich online sicher und selbstbewusst bewegen können. Denn auch das Netz gehört ganz selbstverständlich zur Lebenswelt von Kindern", sagt WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau, Schirmherrin des diesjährigen WDR Kinderrechtepreises. "Aus diesem Grund zeichnen wir erstmals auch ein Projekt zur Medienkompetenz beim WDR Kinderrechtepreis aus. Kinder müssen eine starke Stimme haben und mitreden können - das ist ein wichtiges Kinderrecht. Alle ausgezeichneten Projekte zeigen sehr eindrucksvoll, wie das gelingen kann."Preis für MedienkompetenzEine Jury von Medien-Fachleuten aus Forschung und Praxis entschied sich für das Projekt "Clever unterwegs mit Tablet und Smartphone"aus der Dortmunder Nordstadt. Die Idee dazu kam von den Grundschulkindern selbst, die in der Schule von ihren Problemen und Ängsten in Online-Spielen und Chats berichteten. Schnell formierte sich ein Netzwerk aus acht Grundschulen, um die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren auf die Herausforderungen im Netz vorzubereiten. Mit dabei sind das Medienzentrum und die Digitalwerkstatt Dortmund. Das Besondere: Die Kinder sind hier nicht die Zielgruppe, sondern wirken aktiv mit. Sie entwickeln eigene Botschaften, gestalten Materialien für Gleichaltrige und stärken damit das Recht auf Information, Beteiligung und Schutz. In einer kreativen virtuellen Stadt erkunden sie digitale Chancen und Risiken, entwickeln eigene Lösungen und machen ihr Wissen sichtbar für Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern und den Stadtteil. Aus den Erfahrungen der Kinder heraus ist ein partizipatives Medienkompetenz-Projekt entstanden, das inzwischen rund 775 Kinder erreicht und weit über den Projekttag hinauswirkt. Die Jury beeindruckte besonders, wie konsequent die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt ernst genommen werden und daraus nachhaltige Lernprozesse auf Augenhöhe entstehen.Preis der KinderjuryDie Kinderjury bestand aus Schülerinnen und Schülern der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach. 13 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler haben sich ausführlich mit dem Thema Kinderrechte beschäftigt. Als Gewinner wählten sie das Projekt "SPOTLIGHT" aus dem oberbergischen Wiehl.Das Gruppenangebot des Vereins "Lebensfarben" richtet sich an Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch krank oder suchterkrankt sind. Bei gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen können die Jugendlichen sich über ihre Situation austauschen und neues Selbstvertrauen aufbauen. Sie werden ermutigt, ihre Gefühle wahrzunehmen, Hilfe anzunehmen und eigene Stärken zu entdecken.Mehr als vier Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen mit psychisch erkrankten oder suchterkrankten Eltern auf, Tendenz steigend. Diese Jugendlichen erleben Unsicherheit, übernehmen vielVerantwortung und entwickeln Ängste oder Schuldgefühle.Die Kinderjury sagt zu ihrer Entscheidung: "Es ist schwierig, mit seinen Sorgen allein zu sein. Mit wem kann man reden, wenn es mit den Eltern nicht mehr geht? Vielleicht trauen sich die Kinder und Jugendlichen manchmal gar nicht gerne nach Hause. In der Gruppe SPOTLIGHT fühlen sie sich verstanden und werden gestärkt."Preis der ErwachsenenjuryDie Erwachsenen-Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter von UNICEF, Terre des Hommes, Deutsches Kinderhilfswerk, Kindernothilfe, Deutscher Kinderschutzbund, Netzwerk Kinderrechte und des WDR, entschied sich für das Projekt "hammer!" - die Schülerzeitung der Rurtal-Schule in Heinsberg. Die Schülerinnen und Schüler der Förderschule klären in ihren Artikeln über ihre Situation auf und üben ihr Recht auf eine eigene Meinung aus. Sie berichten über aktuelle Themen aus dem Schulleben, nehmen sich aber auch andere Themen wie Mobbing, Fake News, gesunde Ernährung, Religion oder Politik vor.Weitere Infos unter: kinderrechtepreis.wdr.de (https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/profil/chronik/auszeichnungen/kinderrechtepreis/)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6394216