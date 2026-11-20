Das überarbeitete Rahmenwerk spiegelt die heutige Technologielandschaft wider und umfasst optimierte Gestaltungsrichtlinien, aktualisierte Ziele sowie drei Ebenen der organisatorischen Bewertung

Wenn künstliche Intelligenz Ängste um die Zukunft der Menschheit schürt und veraltete Technologie den Flugverkehr zum Erliegen bringen kann, lassen sich die Kosten einer schwachen Governance nicht ignorieren. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Governance ihrer Informations- und Technologiebereiche zu stärken, hat ISACA COBIT 7 eingeführt, eine aktualisierte Version ihres weltweit anerkannten Rahmenwerks für die Governance von Information und Technologie (I&T).

Das neue COBIT-7-Rahmenwerk wurde für eine sich rasch wandelnde digitale Welt entwickelt und vereint bewährte Leitlinien, eine intuitive digitale Plattform, anpassbare Ressourcen sowie praktische Werkzeuge, um Fachleuten dabei zu helfen, Technologie in messbaren Mehrwert umzuwandeln, Entscheidungen an der Strategie auszurichten und aufkommende Risiken einschließlich KI souverän zu bewältigen. COBIT 7 bekräftigt die langjährige Rolle des Rahmenwerks dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre I&T-Abläufe auf übergeordnete strategische Ziele abzustimmen, Technologierisiken zu managen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

"In den letzten 30 Jahren war COBIT ein bewährtes Rahmenwerk für unzählige Organisationen und bot einen ganzheitlichen, strukturierten Ansatz für digitale Governance, Sicherheit und unternehmerische Rechenschaftspflicht", sagt Karen Heslop, Vice President für Inhaltsentwicklung bei ISACA. "Durch diese neuesten Aktualisierungen baut COBIT 7 auf den Stärken von COBIT auf, um Unternehmen noch mehr Nutzen, Benutzerfreundlichkeit und Relevanz in der heutigen Landschaft der neuesten Technologien, Standards und Rahmenwerke zu bieten."

COBIT 7 ist nun auf einer modernen digitalen Plattform verfügbar und bietet mehrere neue Verbesserungen, darunter:

Ein neues Modul für Leistungsmanagement und -bewertung, das die Konzeption und Umsetzung von I&T-Governance-Systemen in Unternehmen unterstützt und Leitfäden für Praktiker, herunterladbare Bewertungsinstrumente auf drei verschiedenen Ebenen sowie Anleitungsvideos umfasst

Ein angepasstes Toolkit, das auf die Ziele einer Organisation zugeschnitten werden kann, zur Automatisierung des aktualisierten Arbeitsablaufs beiträgt und auf der Grundlage der Entwurfsvorgaben des Praktikers Erreichungsgrade für jedes COBIT-7-Ziel vorschlägt

Aktualisierte Ziele mit erweiterten Aktivitäten auf Prozesskomponentenebene

Organisationsstrukturen, die nach Rollen statt nach Aufgaben dargestellt werden

Ein aktualisierter Entwurfsleitfaden, der den Entwurfs-Workflow von vier auf drei Schritte vereinfacht und die Aktivitäten innerhalb jedes Schritts anpasst

Überarbeitete Bewertungsmechanismen, die angeben, ob Entwurfsfaktoren zukunftsorientiert sind oder die aktuelle Situation eines Unternehmens widerspiegeln

Zwei neue Entwurfsfaktoren: Organisatorischer Gesundheitskontext und Strategien zum Informations-/Datenmanagement

Dem Entwurfsfaktor "I&T-Risikoprofil" wurden neue KI-Risikoszenarien hinzugefügt

IT-Implementierungsmethoden, die KI und Cloud berücksichtigen

Aktualisierte Beispiele für IT-bezogene Problemstellungen, die sich mit KI, Cybersicherheit und anderen Bereichen der modernen Technologielandschaft befassen

"Im Laufe meiner Karriere habe ich COBIT stets als das Rahmenwerk zur Verwaltung von Rahmenwerken betrachtet ein leistungsstarkes Werkzeug, um den Dschungel zu durchdringen und aus jedem Modell nur die Teile herauszufiltern, die dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu erreichen und seine Strategie zu unterstützen", sagt Mark Thomas, Mitglied der ISACA Hall of Fame. "Mit dem robusteren Bewertungsmodul, zusätzlichen Gestaltungsfaktoren und erweiterten Prozessaktivitäten ist es spannend zu sehen, wie das Rahmenwerk als umfassende Governance-Lösung noch stärker wird."

Begleitend zur Einführung gibt es ein aktualisiertes COBIT 7 Foundation-Zertifikat (ein COBIT 7 Design- und Implementierungszertifikat soll 2027 folgen), ein Beraterprogramm für einzelne COBIT-Praktiker sowie Unternehmenslizenzen und kommerzielle Lizenzen.

Mit dem aktualisierten Rahmenwerk wurde eine Reihe von COBIT 7-Angeboten für unterschiedliche Anforderungen eingeführt, darunter:

COBIT 7 Digital Platform Basic Access : Umfasst die COBIT-Einführung und -Methodik, das COBIT-Rahmenwerk: Governance- und Managementziele sowie den Implementierungsleitfaden Kostenlos für Mitglieder und Nichtmitglieder über die digitale Plattform der ISACA

: Umfasst die COBIT-Einführung und -Methodik, das COBIT-Rahmenwerk: Governance- und Managementziele sowie den Implementierungsleitfaden Kostenlos für Mitglieder und Nichtmitglieder über die digitale Plattform der ISACA COBIT 7 Digital Platform - Premium Access : Umfasst die Inhalte des COBIT 7 Basic Access sowie drei herunterladbare Bewertungsinstrumente und das aktualisierte Design-Tool 300 USD für Mitglieder und 550 USD für Nichtmitglieder

: Umfasst die Inhalte des COBIT 7 Basic Access sowie drei herunterladbare Bewertungsinstrumente und das aktualisierte Design-Tool 300 USD für Mitglieder und 550 USD für Nichtmitglieder COBIT 7-Ziele: Arbeitsbuch zu Prozessen, Praktiken und Aktivitäten: Enthält eine PDF-Kopie der Ziele, Prozesse, Praktiken und erweiterten Aktivitäten 75 USD für Mitglieder und 200 USD für Nichtmitglieder

Erfahren Sie mehr über die neuen Aktualisierungen in COBIT 7 im ISACA-Webinar "Ein erster Blick auf COBIT 7", das für Mitglieder kostenlos und für Nichtmitglieder 75 USD kostet. Erfahren Sie mehr und melden Sie sich unter www.isaca.org/store2/product/LMS-W110326 an.

Um mehr zu erfahren oder auf COBIT 7 und zugehörige Ressourcen zuzugreifen, besuchen Sie www.isaca.org/cobit.

Über ISACA

Seit mehr als 55 Jahren unterstützt ISACA (www.isaca.org) seine Gemeinschaft von über 200.000 Mitgliedern mit dem Wissen, den Qualifikationen, den Schulungen und dem Netzwerk, die sie benötigen, um in Bereichen wie Informationssicherheit, Governance, Assurance, Risikomanagement, Datenschutz und neuen Technologien erfolgreich zu sein. Mit einer Präsenz in mehr als 190 Ländern und fast 230 Ortsverbänden weltweit bietet ISACA Ressourcen, die auf jede Phase der beruflichen Laufbahn der Mitglieder zugeschnitten sind. Über die ISACA Foundation erweitert ISACA zudem Karrierewege in den Bereichen IT und Bildung und fördert damit die Entwicklung der nächsten Generation von Technologieexperten.

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