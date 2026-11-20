Folgende Geschaefte in der ISIN MHY641771016, Wertpapier-Name: OKEANIS ECO TANK. DL-,001, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
MHY641771016 20.11.2026 09:08:15 200 69,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:18:20 180 69,60 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:22 250 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:35 250 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:46 200 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:01 450 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:14 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:28 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:32 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:41 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:52 400 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:00 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:10 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:47 200 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:10 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:20 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:26 200 69,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:25:02 250 69,70 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:25:11 50 69,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:39:43 150 69,60 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:21:05 250 68,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:31:37 250 68,40 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:32:48 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:34:40 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:34:55 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 11:42:11 250 69,70 EUR
MHY641771016 20.11.2026 14:06:06 230 69,40 EUR
MHY641771016 20.11.2026 14:13:27 190 69,40 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
MHY641771016 20.11.2026 09:08:15 200 69,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:18:20 180 69,60 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:22 250 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:35 250 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:21:46 200 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:01 450 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:14 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:28 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:32 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:41 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:22:52 400 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:00 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:10 200 70,20 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:23:47 200 70,10 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:10 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:20 200 70,00 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:24:26 200 69,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:25:02 250 69,70 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:25:11 50 69,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 09:39:43 150 69,60 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:21:05 250 68,80 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:31:37 250 68,40 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:32:48 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:34:40 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 10:34:55 250 68,30 EUR
MHY641771016 20.11.2026 11:42:11 250 69,70 EUR
MHY641771016 20.11.2026 14:06:06 230 69,40 EUR
MHY641771016 20.11.2026 14:13:27 190 69,40 EUR
© 2026 Xetra Newsboard