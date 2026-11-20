SHENZHEN, China, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN veröffentlichte einen Beitrag, in dem untersucht wird, wie die Vision des chinesischen Präsidenten Xi Jinping von Offenheit das gemeinsame Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben kann. Ausgehend von einem vietnamesischen Durian-Bauern, der vom Zugang zum chinesischen Markt profitiert, verknüpft die Geschichte individuelle Handelsmöglichkeiten mit einer umfassenderen regionalen Integration und verdeutlicht, wie Zollsenkungen und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit gemeinsamen Wohlstand in den APEC-Volkswirtschaften ermöglichen können.

Le Tuan Tai, ein vietnamesischer Bauer, klopft mit einem kleinen Messer gegen eine Durian und achtet dabei auf den hohlen Klang, der auf Reife hindeutet.

Seine Familie bewirtschaftet diese 10 Hektar große Fläche seit fast 40 Jahren - zunächst Kautschuk, dann Kaffee, heute etwa 2.000 Durianbäume. Er rechnet in diesem Jahr mit 350 Tonnen, von denen 70 % für China bestimmt sind.

"Der Kaffee hat uns ein stabiles Leben ermöglicht. Der Durian hat unseren Lebensstandard verbessert", sagte er.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Eine benachbarte Genossenschaft gab an, dass ein Hektar Kaffee jährlich etwa 160 Millionen Dong (etwa 6.200 US-Dollar) einbringt, während ein Hektar Durian 1,3 Milliarden Dong einbringen kann. Die Durian-Anbauflächen in der Provinz Dak Lak haben sich seit 2022 auf 45.000 Hektar verdreifacht.

Das Erste, was sich bewegte, war eine Tür. Im Juli 2022 unterzeichneten China und Vietnam ein Pflanzenschutzprotokoll, das den Zugang von frischem vietnamesischem Durian zum chinesischen Markt ermöglicht. Laut chinesischen Zolldaten importierte China bis zum Jahr 2025 jährlich fast 1,87 Millionen Tonnen Durian, was einer Verdopplung gegenüber dem Niveau von 2022 entspricht.

Diese Tür wurde von den beiden Regierungen geöffnet. Die Argumente für die Eröffnung zahlreicher weiterer Märkte standen diese Woche in Shenzhen im Mittelpunkt der Diskussionen der 21 APEC-Volkswirtschaften. Dort erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf dem APEC-Gipfel der Wirtschaftsführer, die Region "sollte an einem offenen Regionalismus festhalten, die wirtschaftliche Integration stetig vorantreiben und ein Kooperationsmodell entwickeln, das offen und integriert ist, anstatt exklusiv oder fragmentiert zu sein".

"Das Wunder im asiatisch-pazifischen Raum"

Xis Äußerungen lassen sich weit über einen einzigen Obstgarten hinaus belegen.

Malaysia exportiert etwa 70 % seiner Durianfrüchte nach China, und Thailand liefert acht von zehn seiner duftenden Kokosnüsse dorthin, wie lokale Exporteure gegenüber der China Media Group Angaben. Die chilenischen Lachsexporte nach China haben sich im ersten Quartal 2026 mehr als verdoppelt - laut der Branchen-Nachrichtenwebsite SalmonBusiness war dies der stärkste Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aller Märkte.

Dass ein landwirtschaftlicher Betrieb seine Anbaukulturen wechselt, ist eine Anekdote. Eine Region, die sich im Gleichschritt mit ihnen verändert, ist ein Wachstumsmodell - eines, das sich letztendlich in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung niederschlägt.

In den 21 APEC-Volkswirtschaften leben 36 % der Weltbevölkerung; sie wickeln fast die Hälfte des weltweiten Handels ab und erwirtschaften mehr als 60 % des globalen BIP.

Nichts davon war ein Zufall. Dem gingen drei Jahrzehnte von Entscheidungen voraus, in denen man sich dafür entschied, Türen zu öffnen, anstatt sie zu verschließen.

Ein APEC-Bericht zeigt, dass die durchschnittlichen Zölle in der Region von 16,9 % im Jahr 1989 auf 5,1 % im Jahr 2024 gesunken sind und dass mittlerweile mehr als zwei Drittel des Warenhandels der Mitgliedsländer untereinander stattfindet.

"In den vergangenen mehr als 30 Jahren hat sich der asiatisch-pazifische Raum grundlegend gewandelt und das 'Wunder des asiatisch-pazifischen Raums' in Form einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung hervorgebracht", erklärte Xi.

Diese Straße ist noch nicht fertiggestellt. In diesem Jahr jährt sich zum 20. Mal, dass die APEC-Mitglieder die Idee einer Freihandelszone im asiatisch-pazifischen Raum als langfristiges Ziel befürworteten. Ein formeller Prozess wurde 2014 in Peking eingeleitet.

Tore jenseits der Zollgrenze

Die Zölle sind nur die erste Hürde. Die Genehmigung der Quarantäne, die Gesundheitsregistrierung, die Abfertigungszeiten, die Dokumentenprüfung und die Zahlungsabwicklung sind allesamt Hürden, und hinter jeder davon verbirgt sich eine Durianfrüchte. Ein bilaterales Protokoll regelt lediglich den ersten Punkt.

Der Rest hängt von den regionalen Strukturen ab. Der chinesische Zoll hat sein "Single-Window"-System mit zehn APEC-Volkswirtschaften vernetzt und erkennt Anmeldedaten von zwölf dieser Volkswirtschaften an, während der papierlose Handel in der gesamten Region eine durchschnittliche Umsetzungsquote von 89 % erreicht hat. Auf dem Treffen der APEC-Handelsminister im Mai in Suzhou im Osten Chinas bekräftigten die Teilnehmer erneut ihr Bekenntnis zum papierlosen Handel und zur grenzüberschreitenden Anerkennung elektronischer Dokumente.

In seiner Rede am Donnerstag forderte Xi, Anstrengungen zu unternehmen, um "verschiedene regionale Wirtschafts- und Handelsverträge aufeinander abzustimmen, die Handels- und Investitionserleichterungen sowie die Digitalisierung voranzutreiben und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen".

Die Aufgabe der APEC besteht nach dieser Lesart darin, bilaterale Öffnungen in regionale Korridore umzuwandeln. Eine Tür kann von zwei Volkswirtschaften geöffnet werden; um eine Mauer aus Hindernissen einzureißen, müssen sich alle 21 Volkswirtschaften an einen Tisch setzen. In diesem Jahr, in dem China den Vorsitz innehatte, fanden rund 300 APEC-Events statt, aus denen fast 50 Ergebnisse hervorgingen.

"China ist ein Verfechter, Förderer und Vorreiter der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Wir möchten mit allen Parteien zusammenarbeiten, um Wissen und Synergieeffekte zu bündeln und so die vier tragenden Säulen einer asiatisch-pazifischen Community zu errichten", so Xi.

Er kündigte 20 Millionen Dollar zur Finanzierung der APEC-Zusammenarbeit an.

"Wir werden in Shenzhen ein Zentrum für Studien zur asiatisch-pazifischen Community einrichten, um politische Forschung und den Austausch zu betreiben sowie intellektuelle Unterstützung zu leisten. Entsprechend den Erfordernissen der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum werden wir Kooperationsgremien in Bereichen wie digitale Technologie, grenzüberschreitender Datenverkehr, saubere Energie und die Förderung von KMU einrichten, um zu einem innovationsgetriebenen und grünen Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum beizutragen", erklärte Xi.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/From-one-open-door-to-all-Xi-Jinping-s-vision-for-Asia-Pacific-growth-1Scut1gjYas/p.html

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