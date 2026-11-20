NEW YORK (dpa-AFX) - Im Ringen um die Nachfolge von UN-Chefdiplomat António Guterres werden sich die Staaten im UN-Sicherheitsrat nicht einig. Auch die mittlerweile neunte Probeabstimmung über die Kandidaten sei ohne Konsens geendet, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, nach der geheimen Abstimmung in New York.

Seit Monaten werben Kandidaten vor allem bei den fünf Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich um Unterstützung für den Posten an der Spitze der Vereinten Nationen. Doch im UN-Sicherheitsrat herrscht eine Blockade: Keiner der aktuell acht Kandidaten hat bisher die nötige Unterstützung auf sich vereinigen können. Ein Kandidat braucht mindestens 9 Stimmen der 15 Mitglieder und keine Gegenstimme von einer Vetomacht.

Sechs Wochen vor dem Amtsende Guterres' droht der ohnehin gebeutelten Weltorganisation damit eine weitere Krise. Waltz zeigte sich dennoch optimistisch und sagte, er erwarte im Dezember eine Einigung im Sicherheitsrat./apo/DP/he