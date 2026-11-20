Erste klinische Anwendungsfälle am Menschen in Europa belegen den Einsatz in der Lymphknotenchirurgie und der Kopf-Hals-Chirurgie

JACKSONVILLE, Florida, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MMI (Medical Microinstruments, Inc.), ein Robotikunternehmen, das sich der Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten und der Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten mit komplexen Erkrankungen verschrieben hat, hat heute die Markteinführung in Europa sowie die ersten klinischen Einsätze von NanoWrist bekannt Monopolar-Schere bekanntgegeben, ein energieversorgtes Instrument für sein Symani Chirurgiesystem. Das neue Instrument ermöglicht es Chirurgen, robotergestützte Präzision und Kontrolle auf weitere Aspekte komplexer mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten - und zwar mithilfe eines multifunktionalen Werkzeugs, das eine effiziente Energieabgabe und größere Autonomie während der gesamten Operation gewährleistet, beispielsweise bei Lymphknotenoperationen und Eingriffen bei Kopf-Hals-Krebs.

Die speziell für Symani entwickelte NanoWrist-Monopolar-Schere ist das erste und einzige voll bewegliche robotergestützte elektrochirurgische Instrument für die offene Mikrochirurgie. Es ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Symani-Anwendungen konzipiert und ermöglicht es Chirurgen, mit einem einzigen Instrument sowohl scharfe als auch stumpfe Dissektionen sowie das Schneiden und Koagulieren von Weichgewebe robotergestützt durchzuführen.

"Die Erweiterung von Symani um die Energiefunktion gibt Chirurgen nicht nur mehr Leistungsmöglichkeiten an die Hand, sondern verändert auch die Sichtweise auf Energieinstrumente in der Mikrochirurgie", so Mark Toland, CEO von MMI. "Diese klinischen Fälle sind erst der Anfang eines umfassenderen Energieportfolios, das darauf abzielt, die Möglichkeiten der Chirurgen bei der Behandlung von Patienten mit komplexen Erkrankungen zu erweitern."

Im Bellvitge-Krankenhaus in Spanien setzte Dr. Sergi Barrantes, Facharzt für plastische, rekonstruktive und mikrochirurgische Chirurgie sowie Leiter der Abteilung für Lymphödemchirurgie, das neue Instrument bei einem Eingriff ein, bei dem zwei lymphovenöse Bypässe (LVB) bei einer Brustkrebspatientin mit einem Lymphödem der oberen Extremität angelegt wurden. Symani wurde während des gesamten Eingriffs zur Gewebedissektion, zur Blutstillung und zur Herstellung der Anastomosen, also der Gefäßverbindungen, eingesetzt. "Bislang musste ein Teil des LVB-Verfahrens manuell durchgeführt werden. Mit diesem neuen Instrument können wir die gesamte mikrochirurgische Phase mithilfe des Roboters mit einer Präzision durchführen, die für diese Fälle unerlässlich ist", so Dr. Barrantes.

An der RWTH Aachen in Deutschland wurden monopolare Scheren eingesetzt, um Krebsgewebe im Kopf- und Halsbereich eines Patienten zu resezieren. Der Eingriff wurde von Priv-Doz. Dr. Dr. Ashkan Rashad, leitender Facharzt in der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, durchgeführt. Er erklärte: "Für Patienten, die mit Krebs und dessen Komplikationen konfrontiert sind, geht es bei einer Operation um mehr als nur die Behandlung der Erkrankung. Es geht darum, die Funktionsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität wiederherzustellen - was insbesondere im Kopf- und Halsbereich von großer Bedeutung ist. Die Ausweitung der robotergestützten Präzision auf weitere Teile des Eingriffs trägt zur Erreichung dieser Ziele bei, da sie uns bei der Arbeit an solch komplexen anatomischen Strukturen eine bessere Kontrolle ermöglicht."

Die Markteinführung knüpft an die Einführung der NanoWrist-Dissektionsinstrumente durch MMI im Jahr 2025 an und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, die Einsatzmöglichkeiten von Symani auf weitere Bereiche mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten. Das neue Gerät, das im Oktober 2026 die CE-Kennzeichnung erhalten hat, steht nun Krankenhäusern in ganz Europa zur Verfügung. Das Unternehmen arbeitet daran, die behördlichen Zulassungen für dieses neue Gerät auf den globalen Märkten, einschließlich der USA, auszuweiten.

Weitere Informationen zu MMI und dem Symani-Chirurgiesystem finden Sie unter www.mmimicro.com.

Die monopolare NanoWrist-Schere ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. FDA 510(k)-Zulassung steht noch aus. Die NanoWrist-Monopolar-Schere wurde von der FDA nicht zugelassen, und ihre Sicherheit und Wirksamkeit wurden in den Vereinigten Staaten nicht nachgewiesen. Es ist in den USA weder zum Verkauf noch zur Nutzung erhältlich, und eine zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort, um die Verfügbarkeit in anderen Regionen zu bestätigen. Informationen zu den für Ihre Region geltenden Produktindikationen finden Sie unter www.mmimicro.com/indications.

Über Medical Microinstruments, Inc. (MMI)

MMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Robotertechnologie weiterzuentwickeln, um die Grenzen der offenen Weichteilchirurgie zu erweitern und Chirurgen neue Möglichkeiten zu eröffnen, die Lebensqualität von mehr Patienten mit komplexen Erkrankungen wiederherzustellen. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von Pisa, Italien, gegründet. Sein firmeneigenes Symani Chirurgiesystem kombiniert die weltweit kleinsten Mikroinstrumente mit Gelenkgelenk mit Technologien zur Tremorreduzierung und Bewegungsskalierung, um weltweit erhebliche ungedeckte Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen. Diese in ihrer Art einzigartige chirurgische Roboterplattform für offene Mikrochirurgie im Weichteilbereich kann bei der mikrovaskulären und lymphatischen Wiederherstellung zum Einsatz kommen. In Europa und im asiatisch-pazifischen Raum wird es zudem zur Behandlung von Verletzungen peripherer Nerven eingesetzt. Das Symani-System ist in den USA von der FDA zugelassen und in Europa ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. MMI wird von internationalen Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, Angelini Ventures, BioStar Capital, Deerfield Management, Fidelity Management & Research Company, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech, S3 Ventures und Wellington Partners.

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