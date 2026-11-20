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TAKKT AG: TAKKT passt Jahresprognose 2026 nach Cyberangriff an



20.11.2026 / 19:26 CET/CEST

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TAKKT passt Jahresprognose 2026 nach Cyberangriff an



Die TAKKT AG macht bei der Wiederherstellung der operativen Leistungsfähigkeit nach dem Cyberangriff vom Oktober deutliche Fortschritte. Bestellannahme, Auftragserfassung und -verarbeitung, Auslieferung sowie Rechnungsstellung sind weitgehend wiederhergestellt. Die Abwicklungskapazitäten und Funktionalitäten werden weiter erhöht.



Auf Grundlage der inzwischen konkretisierten finanziellen Auswirkungen passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Erwartet werden nun eine organische Umsatzentwicklung von rund minus 7 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge leicht unterhalb von 2 Prozent. Die ursprünglichen Prognosebandbreiten lagen bei minus 7 bis plus 3 Prozent beziehungsweise 2 bis 5 Prozent. Bereits bei der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen hatte TAKKT auf das Risiko einer Entwicklung am unteren Ende dieser Bandbreiten oder darunter hingewiesen. Die Belastung von Umsatz und Ergebnis resultiert aus Einschränkungen bei der Auftragsabwicklung und Auslieferung infolge des Cyberangriffs.



Das geringere operative Ergebnis belastet auch den Free Cashflow. Allein aus dieser Ergebnisbelastung würde sich für 2026 ein annähernd ausgeglichener Free Cashflow ergeben. Zusätzlich verschieben sich voraussichtlich jedoch wesentliche Zahlungseingänge in das kommende Jahr. Aufgrund verzögerter Lieferungen und Rechnungsstellungen infolge des Cyberangriffs werden Kundenzahlungen teilweise erst Anfang 2027 erwartet. Auch ein relevanter Mittelzufluss aus einer Veräußerung im Zuge der Verschlankung der Logistikstruktur wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr eingehen.



Abhängig vom Zeitpunkt dieser Zahlungseingänge erwartet TAKKT für 2026 nun einen Free Cashflow zwischen minus 30 und minus 10 Millionen Euro. Dabei erscheint derzeit ein Wert im unteren Bereich dieser Spanne wahrscheinlicher. Vor dem Cyberangriff hatte die Gruppe einen positiven Free Cashflow angestrebt, dabei aber zuletzt auf das erhöhte Risiko eines negativen Jahreswerts hingewiesen.





Kontakt:

Benjamin Bühler

Head of Investor Relations

investor@takkt.de

+49 711 3465 8223



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