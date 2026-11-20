Google arbeitet für das Project Suncatcher mit Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos zusammen. Die Schwerlastrakete New Glenn soll Satelliten für das geplante KI-Rechenzentrum im Weltall in den Orbit transportieren. Mit dem ambitionierten Project Suncatcher will Google im Erdorbit ein Netzwerk aus Satelliten aufbauen, das als ein gigantisches KI-Rechenzentrum fungiert. Blue Origin soll erste Satellitenfuhre ins All bringen Nachdem Anfang Oktober ...

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