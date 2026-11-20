Entwickler können Spieler jetzt mit Xsolla Player und Xsolla Pages auf Desktop und im Web erreichen

Xsolla (USA), Inc., ein globales E-Commerce-Unternehmen, bietet Spieleentwicklern zwei neue Möglichkeiten, mit denen sie Spieler erreichen und zu erneuter Interaktion motivieren können. Xsolla Player sowie Xsolla Pages sind ab sofort verfügbar und ermöglichen Entwicklern, Quests, Belohnungen sowie von Partnern finanzierte Angebote in das Spielerlebnis zu integrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261119714567/de/

Graphic: Xsolla

Xsolla Player ist eine Desktop-App, die Spieler einmal installieren und anschließend mit ihrer Xsolla ID nutzen, wobei ihre Spielebibliothek und ihr Inventar zusammengeführt werden, ohne dass für jedes Spiel eine separate Registrierung erforderlich ist.

Xsolla Pages erstellt für jeden Titel im Katalog eines Entwicklers suchmaschinenoptimierte Verkaufsseiten im Web mit direkter Kaufabwicklung.

PC-Studios investieren viel Arbeit, um den ersten Klick eines Spielers zu gewinnen, und ebenso viel in jede weitere Spielsitzung. Spieler zur Rückkehr zu bewegen, ist eine Herausforderung und erforderte bislang in der Regel, erneut für ihre Ansprache zu bezahlen. Gleichzeitig hat sich der Direktverkauf über das Web zu einem wichtigen Umsatzkanal entwickelt. Dennoch ist es für viele Studios nicht praktikabel, für jeden Titel einen eigenen Webshop oder eine weitere Platzierung in einer App aufzubauen und zu pflegen, insbesondere für Studios mit umfangreichen Backkatalogen.

"Ein Spiel sollte nicht nur dort präsent sein, wo ein Studio dafür bezahlt, Spieler zu erreichen", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla (USA), Inc. "Xsolla Player und Xsolla Pages bringen es auf zwei weitere Plattformen, wobei Quests, Belohnungen und Angebote den Spielern zusätzliche Möglichkeiten zur Interaktion bieten. Eine Webseite kann jeder erstellen. Schwierig ist es, zu wissen, welcher Partner zu einem Spiel passt und welches Angebot für den jeweiligen Markt geeignet ist. Xsolla Player und Xsolla Pages unterstützen Studios dabei."

Mit Xsolla Player können Spieler PC-, Web- sowie Cloud-Spiele durchstöbern, sie mit einem Klick starten und aktive Quests sehen, die ihnen zeigen, was sie als Nächstes spielen können. Belohnungen gibt es für Aktivitäten wie die Anmeldung, den Abschluss des Onboardings, das erstmalige Starten eines Spiels sowie den Abschluss von Quests. Studios können außerdem eigene Quests und Belohnungen für die Rückkehr ins Spiel hinzufügen. Berechtigte Gegenstände landen im Backpack des Spielers und bleiben von einer Sitzung zur nächsten erhalten, während Spiele sowie ihre verfügbaren Angebote sichtbar bleiben, wenn Spieler andere Titel durchstöbern.

Xsolla Pages bietet jedem Spiel eine Verkaufsseite im Web, ohne dass der Aufwand für deren Erstellung anfällt. Die Pages werden auf Grundlage des bestehenden Katalogs eines Studios erstellt, und die Entwickler entscheiden, was darauf verkauft wird, wie sie aussehen und für welche Märkte sie bestimmt sind. Jede Page umfasst:

Für Suchmaschinen optimiert. Such-Tags und Vorschauen für soziale Medien werden eingerichtet und die Ladegeschwindigkeit der Seite wird geprüft, bevor die jeweilige Page online geht.

Such-Tags und Vorschauen für soziale Medien werden eingerichtet und die Ladegeschwindigkeit der Seite wird geprüft, bevor die jeweilige Page online geht. Backpack-Belohnungen. Gegenstände und Vorteile im Spiel, die Spieler vorbehaltlich der Bedingungen des jeweiligen Spiels in ihrem Backpack aufbewahren sowie im Spiel verwenden können.

Gegenstände und Vorteile im Spiel, die Spieler vorbehaltlich der Bedingungen des jeweiligen Spiels in ihrem Backpack aufbewahren sowie im Spiel verwenden können. Direkte Kaufabwicklung. Käufe werden über die Merchant-of-Record-Infrastruktur von Xsolla in mehr als 200 Regionen abgewickelt, mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden sowie Unterstützung für lokale Zahlungs- und Steuervorschriften.

Xsolla Pages steht Entwicklern jeder Größe zur Verfügung, von Studios mit einem einzigen Spiel bis hin zu Publishern mit Tausenden von Titeln, sowohl für Neuveröffentlichungen als auch für Titel aus dem Backkatalog. Mehr als 1.500 Spieleentwicklerteams arbeiten bereits mit Xsolla zusammen.

Studios können mehr über Xsolla Player erfahren und mit Xsolla Pages loslegen.

Leser können außerdem auf folgender Seite eine kurze Xsolla Quest absolvieren: xsolla.pro/p3-quest

Was ist Xsolla Quest? Mit Xsolla Quest können Nutzer auf einer Xsolla-Seite einige einfache Schritte ausführen, um einen Gegenstand zu erhalten.

Über Xsolla

Xsolla (USA), Inc. ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler benötigen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-E-Commerce, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasiertes geistiges Eigentum und Produkte zur Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern dabei, ihre Spiele in großem Maßstab zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla genießt das Vertrauen von mehr als 70 der 100 umsatzstärksten Spiele und agiert als "Merchant of Record" in über 200 Regionen mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Ausgehend von einer tiefen Überzeugung von der Zukunft der Videospiele ist Xsolla entschlossen, Chancen zu bündeln und Wachstumspotenziale für Kreative auf der ganzen Welt zu erschließen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf: xsolla.com.

Xsolla Player und Xsolla Pages werden von Xsolla (USA), Inc. (" Xsolla") angeboten. Belohnungen, Spielwährung, Abzeichen sowie Xsolla Points haben keinen Barwert und können nicht gegen Bargeld oder Kryptowährung eingetauscht werden. Spielwährung darf nur in dem Umfang verwendet werden, den das ausgebende Spiel zulässt. Von Partnern finanzierte Angebote, einschließlich Cashback- oder Ratenzahlungsangeboten, werden von Dritten bereitgestellt und unterliegen deren Bedingungen. Belohnungen und Angebote sind nur in unterstützten Regionen verfügbar.

2026 Xsolla (USA), Inc. Alle Rechte vorbehalten.

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Medienkontakt für Xsolla (USA)

Derrick Stembridge

Bereichsleiter für globale Öffentlichkeitsarbeit bei Xsolla

d.stembridge@xsolla.com