Das Vereinigte Königreich hat seinen Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet und damit seine Teilnahme an einer der weltweit größten internationalen Veranstaltungen bestätigt.

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The Participation Contract was signed by H.E Adel Al-Jubeir, Minister of State for Foreign Affairs, Climate Envoy, and Commissioner General of Expo 2030 Riyadh; and Lord Sarwar, UK Minister for Trade; and Talal Al-Marri, CEO of Expo 2030 Riyadh.

Die Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Vereinigten Königreichs zur Expo 2030 in Riad dar und schafft den Rahmen für die Umsetzung des Pavillons, des Programms und des Besuchererlebnisses. Diese jüngste Vereinbarung reiht sich in eine wachsende Zahl von unterzeichneten Beteiligungsverträgen ein und spiegelt die zunehmende Dynamik der Expo 2030 in Riad sowie die Bedeutung wider, die die Länder einer Teilnahme daran beimessen.

Der Teilnahmevertrag wurde von S.E. Adel Al-Jubeir, Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Klimabeauftragter und Generalkommissar der Expo 2030 Riad, sowie von Lord Sarwar, dem britischen Handelsminister, und Talal Al-Marri, dem Geschäftsführer der Expo 2030 Riad, unterzeichnet.

Das Vereinigte Königreich nimmt in der Geschichte der Weltausstellungen einen besonderen Platz ein, da dort 1851 in London die erste Weltausstellung stattfand. Die "Great Exhibition", die als Ausstellung für alle Nationen konzipiert war, brachte verschiedene Länder zusammen, um den Fortschritt der Menschheit, Innovation und Industrie zu präsentieren, und schuf damit ein Modell des internationalen Austauschs, das die Weltausstellungen seitdem nachhaltig geprägt hat.

Im Jahr 2030 wird das Vereinigte Königreich diese Tradition in Riad fortsetzen und seine Ideen, sein Fachwissen und seine Innovationskraft in ein globales Treffen einbringen, bei dem die Zukunft im Mittelpunkt steht. Mit seinem Pavillon und seinem umfassenden Engagement wird das Vereinigte Königreich zum Gedankenaustausch und zur internationalen Zusammenarbeit beitragen, die im Mittelpunkt der Expo 2030 in Riad und ihres Mottos "Foresight for Tomorrow" stehen.

Minister Adel Al-Jubeir erklärte dazu: "Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags durch das Vereinigte Königreich unterstreicht den Geist der internationalen Zusammenarbeit, der das Herzstück der Expo 2030 in Riad bildet. Viele der Chancen und Herausforderungen, die vor uns liegen, sind grenzüberschreitender Natur noch nie war es so wichtig wie heute, Nationen zusammenzubringen, um Wissen auszutauschen, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und neue Wege der Zusammenarbeit zu erschließen."

Handelsminister Anas Sarwar sagte: "Ich freue mich sehr, die Teilnahme Großbritanniens an der Expo 2030 in Riad bestätigen zu können. Als Gastgeber der ersten Weltausstellung in London im Jahr 1851 wissen wir um die einzigartige Kraft solcher Veranstaltungen, Menschen zusammenzubringen, neue Ideen zu wecken und dauerhafte Partnerschaften zu schließen. Da sich die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Saudi-Arabien weiterhin positiv entwickeln, wird die Expo 2030 in Riad britischen Unternehmen wertvolle Möglichkeiten bieten, Kontakte zu knüpfen, neue Märkte zu erschließen und Partnerschaften aufzubauen, die beiden Ländern dauerhafte Vorteile bringen."

Zu diesem Anlass erklärte Stephen Hitchen, britischer Botschafter in Saudi-Arabien: "Die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Saudi-Arabien waren noch nie so wichtig wie heute. Als Freunde, Partner und globale Kooperationspartner arbeiten wir gemeinsam daran, neue Möglichkeiten in den Bereichen Handel, Investitionen, Innovation, Kultur und Bildung zu erschließen. Während sich Saudi-Arabien darauf vorbereitet, 2030 die Welt in Riad willkommen zu heißen, ist das Vereinigte Königreich stolz darauf, unsere saudischen Partner bei der Ausrichtung einer Weltausstellung zu unterstützen, die ein wahrhaft bemerkenswertes Ereignis zu werden verspricht."

Das Vereinigte Königreich reiht sich in eine wachsende Gruppe von Ländern ein, die den nächsten formellen Schritt hinsichtlich ihrer Teilnahme an der Expo 2030 in Riad unternommen haben. Mit jedem Teilnahmevertrag werden die vielfältigen Erlebnisse, die die Nationen den Besuchern 2030 in Riad bieten werden, immer konkreter. Mittlerweile haben mehr als 185 offizielle Teilnehmer ihre Teilnahme bestätigt, und die Arbeiten an der Pavillonplanung, den Inhalten und dem Programm schreiten voran.

Die Fortschritte bei der internationalen Beteiligung gehen einher mit Fortschritten auf dem Expo-Gelände selbst. Auf dem sechs Millionen Quadratmeter großen Gelände schreiten umfangreiche Infrastrukturarbeiten voran, und wichtige Anlagen nehmen Gestalt an. Zusammen schaffen diese Entwicklungen die Voraussetzungen dafür, dass die teilnehmenden Länder ihre Präsenz zum Leben erwecken können und dass Millionen von Besuchern die Expo 2030 in Riad im Jahr 2030 erleben können.

Die Expo 2030 in Riad steht unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" (Blick in die Zukunft) und findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt. Sie bringt Länder und internationale Organisationen aus aller Welt zusammen, wobei in den sechs Monaten mehr als 42 Millionen Besucher erwartet werden. Mit ihren fünf Themenbereichen Technologie, Planet, Menschheit, Kultur und Zusammenarbeit bietet die Expo eine globale Plattform, auf der Nationen ihre Errungenschaften und Ziele vorstellen, Lösungen für gemeinsame Herausforderungen erörtern und neue Möglichkeiten für die Zukunft aufzeigen können.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einer Ausstellungsfläche von 6 Millionen Quadratmetern zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die je konzipiert wurden. An der sechsmonatigen Weltausstellung, die sich über fünf Stadtviertel erstreckt, werden sich voraussichtlich 197 offizielle Teilnehmer beteiligen und es werden 42 Millionen Besucher erwartet.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen eröffnen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, tägliche Veranstaltungen und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Nach der sechsmonatigen Veranstaltung wird sich das Expo-Gelände zu einem lebendigen Anziehungspunkt entwickeln, der weiterhin Besucher anzieht und zur dynamischen Stadtlandschaft von Riad beiträgt.

Die Teilnahme Großbritanniens wird den Handel, die Investitionen, die Exporte, den Tourismus und das allgemeine Wirtschaftswachstum in allen vier Ländern des Vereinigten Königreichs fördern.

Der britische Pavillon wird Unternehmen, Organisationen und Institutionen aus England, Schottland, Wales und Nordirland eine Plattform bieten, um ein internationales Publikum anzusprechen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

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