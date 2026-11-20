München (ots) -Moritz Müller ist alleiniger Rekordspieler der DEL! Am Freitag im aktuell laufenden Auswärtsspiel beim EHC Red Bull München absolviert der Verteidiger der Kölner Haie sein 1.201. Spiel - und das einen Tag nach seinem 40. Geburtstag. Dann folgt für Müller kurz nach Spielbeginn ein Märchen wie aus 1.201 Eishockey-Nacht: In der 5. Minute erzielt Müller auch noch das erste Tor für seine Haie zum 1:1-Ausgleich. Vor der Partie wird Müller natürlich gebührend gefeiert: "Mich freut es sehr für ihn. Ein Ausnahmespieler für die Kölner Haie. Darüber hinaus hat auch seine Stimme im deutschen Eishockey Gewicht. Das hat er sich erarbeitet", schwärmt Patrick Ehelechner über seinen Experten-Kollegen bei MagentaSport. Auch Münchens Patrick Hager, langjähriger Weggefährte von Müller im DEB-Team, gratuliert: "Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl! Ich habe es auch bei mir selbst erlebt: Du hast 52 Hauptrunden-Spiele. Auf zehn gesunde Jahre sind das 520 Spiele, Playoffs sind ja nicht garantiert. Das zeigt die immense Qualität, die der Mo hat: Erstens schon in so jungen Jahren in der Lage zu sein, in der Liga spielen zu können. Dann aber auch in der Liga bleiben zu können." Hager stellt im Namen der Münchner klar: "Das ist in erster Linie Mos Spiel. Wir gratulieren ihm natürlich und sind stolz auf ihn, als deutscher Spieler so eine Marke zu knacken."Nachfolgend die Clips und Stimmen aus der Vorberichterstattung zum DEL-Rekordspiel von Moritz Müller heute Abend in München. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Nach dem Spiel beim EHC Red Bull München geht's für die Kölner Haie am Sonntag zu den Adler Mannheim - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.Moritz Müller sitzt zunächst auf der Bank, wird aber auch in München von allen Fans gefeiert: clipro.tv/player?publishJobID=QVEzREVUOFFoZktOSkg2RlNlb0ZzM3J3Q2hVeFJvcVdUWTlDcTRkc3c3ST0=Patrick Ehelechner gratuliert Moritz Müller vor dem Spiel zum Rekord - von MagentaSport-Experte zu MagentaSport-Experte: "Mich freut es sehr für ihn. Ein Ausnahmespieler für die Kölner Haie. Darüber hinaus hat auch seine Stimme im deutschen Eishockey Gewicht. Das hat er sich erarbeitet. Noch dazu ist er ein netter Kerl - wir konnten ihn bei MagentaSport bei der WM in der Schweiz besser kennenlernen."Ehelechner auf die Frage, ob Müllers 1.201 DEL-Spiel ein Rekord für die Ewigkeit ist: "Daniel Pietta hast du schon noch im Rennen als Aktiver bei Ingolstadt. Ich glaube, dass Mo den Rekord für eine längere Zeit für sich behalten wird."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VzdwbXpaTDU4a2taTGRJUHp4WE9CSmFtaUxNeE9wQUVzTXN3T0R5T0piST0=Auch der Gegner würdigt Moritz Müller vor der Partie. Münchens Patrick Hager gratuliert: "Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl! Ich habe es auch bei mir selbst erlebt: Du hast 52 Hauptrunden-Spiele. Auf 10 gesunde Jahre sind das 520 Spiele, Playoffs sind ja nicht garantiert. Das zeigt die immense Qualität, die der Mo hat: Erstens schon in so jungen Jahren in der Lage zu sein, in der Liga spielen zu können. Dann aber auch, in der Liga bleiben zu können - nicht nur in der DEL, sondern auch in der Nationalmannschaft. Da ist unglaublich viel Wille und Leidenschaft dabei, die Arbeit im Sommer zu investieren, dass dein Körper in dem Alter auf dem Level weiterlaufen kann. Absolut verdient, eine grandiose Zahl."Hager hat ebenfalls längst die 1.000 Spiele geknackt. Ist die Jagd damit eröffnet? "Das ist in erster Linie Mos Spiel. Wir gratulieren ihm natürlich und sind stolz auf ihn, als deutscher Spiele so eine Marke zu knacken."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ajZBUkJRNUtyUDczUllYVVBhMEpodk9VNWV1U203S1F5WWsyMjVKK25qUT0=1.201 Spiele in der DEL! MagentaSport blickt auf die bisherige Karriere von Moritz Müller zurück - von seinen Anfängen unter Hans Zach über legendäre Interviews und dramatische Finalmomente bis hin zu seinen Erfolgen mit der deutschen Nationalmannschaft: cloud.thinxpool.de/s/pCtAE5aWNZHzdSrEishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.dePENNY DEL | 18. SpieltagSonntag, 22.11.2026ab 13.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Eisbären Berlinab 16.00 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haieab 16:15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Augsburger Pantherab 17.45 Uhr: Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurtab 18.45 Uhr: Krefeld Pinguine - Grizzyls WolfsburgChampions Hockey League | ViertelfinaleMittwoch, 02.12.2026:ab 18.45 Uhr: Hinspiel |Eisbären Berlin - Dynamo PardubiceDienstag, 15.12.2026ab 19.15 Uhr: Rückspiel |Kölner Haie - Frölunda GöteborgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395084