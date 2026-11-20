ViTAA Medical wird wichtiger KI-Partner der SVS und treibt die KI-Ausbildung sowie den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Gefäßmedizin voran.

ViTAA Medical Solutions Inc. (ViTAA) hat heute eine strategische Partnerschaft mit The Society for Vascular Surgery (SVS) bekannt gegeben. Ziel ist es, die Evidenz, die Aufklärung und den verantwortungsvollen Einsatz von quantitativer Bildgebung und künstlicher Intelligenz in der Gefäßmedizin voranzutreiben.

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Die Partnerschaft wird die Erarbeitung von Evidenz, bewährten Verfahren und Bildungsressourcen für SVS-Mitglieder, Ärzte und Auszubildende in den Bereichen KI-Validierung, Interpretation und klinische Grenzen unterstützen. Dank der Zusammenarbeit können möglicherweise weitere KI-Tools und -Ressourcen für SVS-Mitglieder entwickelt werden, die künftig über die Gesellschaft verfügbar sein sollen.

Die Partnerschaft schafft einen Rahmen, in dem die Organisationen KI-gestützte Forschungsvorhaben im Bereich der Bildgebung und der klinischen Ergebnisse vorantreiben können.

Mitchel Benovoy, PhD, Chief Executive Officer bei ViTAA Medical sagte:

"Die SVS verdient Anerkennung für die Weitsicht, mit der sie Fortschritte in den Bereichen KI, digitale Gesundheit und Bildgebung aufgreift und gleichzeitig ihren Mitgliedern durch Fortbildungen und praktische Ressourcen hilft, diese Technologien zu verstehen und zu bewerten. Wir sind stolz darauf, die Erfahrung von ViTAA in den Bereichen quantitative Bildgebung, Präzisionsmedizin und KI in diese Bemühungen einzubringen. Gemeinsam können wir Innovationen verantwortungsbewusst vorantreiben, wobei Evidenz und Patientenversorgung im Mittelpunkt stehen."

Kenneth Slaw, PhD, Executive Director für The Society for Vascular Surgery sagte:

"Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt in der Zukunft der Gefäßgesundheit. Hochmoderne KI-Plattformen wie die von ViTAA haben das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie unsere Mitglieder ihre Patienten versorgen und betreuen. Wir freuen uns sehr, diese historische Partnerschaft einzugehen."

Randy Moore, MD, FACS, FRCSC, Mitgründer Chief Medical Officer bei ViTAA Medical meinte:

"Als Gefäßchirurg weiß ich, dass Ärzte Instrumente benötigen, die sie verstehen können, wissenschaftliche Erkenntnisse, die sie bewerten können, und eine Ausbildung, die in der klinischen Praxis verankert ist. Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, zu dieser Arbeit beizutragen und zu helfen, die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, während KI zunehmend Teil der Gefäßbehandlung wird."

Über ViTAA Medical Solutions Inc.

ViTAA Medical Solutions Inc. ist ein in Montreal ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich mit KI-gestützter Bildgebung und Analytik befasst, um eine präzise, personalisierte vaskuläre Versorgung zu ermöglichen. Seine Technologie verbindet die Analyse anatomischer Bilddaten mit patientenspezifischen Erkenntnissen über die Eigenschaften des Aortengewebes und den Krankheitsverlauf. Die AiORTA Suite des Unternehmens umfasst die Planung, die Charakterisierung des Gefäßes, die prädiktive Risikobewertung und die Nachsorge nach der Reparatur, mit dem Ziel, fundiertere Entscheidungen während des gesamten Behandlungsverlaufs bei Aortenerkrankungen zu ermöglichen.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.vitaamedical.com

Über The Society for Vascular Surgery

Die Society for Vascular Surgery ist eine Fachorganisation, die sich für Gefäßchirurgen einsetzt und die Versorgung von Patienten mit Gefäßerkrankungen vorantreibt.

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