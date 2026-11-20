Die Bezugsfrist für die 5:1-Kapitalerhöhung der BENO Holding ist bereits seit einigen Tagen abgelaufen. Noch gibt es aber keine offizielle Meldung darüber, wie viele der insgesamt bis zu 674.790 - zu einem Stückpreis von 6,50 Euro - angebotenen Aktien die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft tatsächlich hat platzieren können. Im Investorenmeeting auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz Mitte November räumte CEO Michael Bussmann ein, dass die Transaktion zunächst einmal auch als eine Art Standortortbestimmung zu sehen ist, wie aufnahmebereit der Kapitalmarkt bei einem Unternehmen wie BENO momentan überhaupt ist. Schließlich ist das Finanzierungsumfeld für Eigenkapital im heimischen Smallcap-Sektor schon seit vielen Jahren eine schwierige Kiste ...

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