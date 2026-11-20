Übergabe der Trophäe des F1 Allwyn Global Community Award 2026 an die ausgezeichnete gemeinnützige Organisation The Just One Project beim FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 in Las Vegas

LAS VEGAS, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn AG, ein international tätiges Unternehmen der Gaming- und Entertainmentbranche, gibt heute bekannt, dass The Just One Project mit dem F1 Allwyn Global Community Award 2026 ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung fand im Rahmen des FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 statt. Die gemeinnützige Organisation engagiert sich gegen Ernährungsunsicherheit und unterstützt Familien in Süd-Nevada. Allwyn würdigt diesen Einsatz mit einer Spende in Höhe von 100.000 Euro. Mit dem Geld wird "Groceries on the Go" ausgebaut: Der erste mobile Lebensmittelladen Süd-Nevadas, der Lebensmittel zu günstigen Preisen anbietet, soll künftig nicht mehr nur in Teilzeit, sondern ganztägig betrieben werden. Damit kann das Angebot doppelt so viele Menschen erreichen: Künftig wird der mobile Laden monatlich 50 Standorte in der Region anfahren und jährlich rund 5.000 Einwohner mit preisgünstigen Lebensmitteln versorgen.

Die soziale Realität in Süd-Nevada steht in starkem Kontrast zum Glanz und der pulsierenden Atmosphäre des Las Vegas Strip: Fast 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und 22 Prozent der Kinder leben in Haushalten, in denen die Versorgung mit ausreichend Lebensmitteln nicht gesichert ist. Die Betroffenen sehen sich im Alltag mit strukturellen Hindernissen konfrontiert, die ihnen den Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld erschweren. Hier setzt The Just One Project an: Die Organisation bringt preiswerte, nahrhafte Lebensmittel direkt in die betroffenen Wohnviertel. So hilft sie Familien, finanzielle Engpässe ebenso wie räumliche und mobilitätsbedingte Hindernisse zu überwinden, die ihnen den Zugang zu einer verlässlichen Lebensmittelversorgung erschweren.

"Groceries on the Go" ist eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Lösung, die direkt in den Gemeinden ansetzt. Anstatt ausschließlich auf stationäre Lebensmittelausgabestellen zu setzen, bringt das mobile Ladenkonzept wichtige Grundnahrungsmittel direkt zu den Menschen - genau dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Durch den Abbau finanzieller und mobilitätsbedingter Hürden sowie die dank der Spende mögliche Ausweitung der monatlichen Besuche von 25 auf 50 Standorte trägt das Programm dazu bei, die Ernährungssicherheit und die Versorgung der Haushalte mit ausgewogenen Lebensmitteln zu verbessern. Zugleich erfahren die Familien vor Ort ganz unmittelbar, wie sehr eine starke Gemeinschaft sie unterstützen kann.

Mit dem Award und dem Grand Prix wird die Zusammenarbeit zwischen The Just One Project und Formula 1 weiter ausgebaut. Nachdem die Organisation bereits vom Las Vegas Grand Prix bei ihrem Einsatz gegen Ernährungsunsicherheit unterstützt wurde, übernimmt sie am Rennwochenende erneut eine wichtige Rolle: Als Partner für die Rettung und Weitergabe überschüssiger Lebensmittel trägt sie dazu bei, dass die Veranstaltung auch der örtlichen Gemeinschaft zugutekommt. Zusammen mit der finanziellen Förderung entsteht so eine langfristige Partnerschaft, die Las Vegas weit über das Rennwochenende und die letzte Runde hinaus zugutekommt.

Der Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Las Vegas verliehen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Allwyn die Organisation Green Our Planet mit 100.000 Euro unterstützt. Mit der Förderung konnte das Programm HydroConnect ausgebaut werden, das Schülern vermittelt, wie sie selbst Lebensmittel anbauen können. Dabei verbindet es die praktische Gartenarbeit mit Lerninhalten aus den MINT-Fächern sowie den Themen Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft.

Robert Chvatal, Group CEO von Allwyn und Jurymitglied des F1 Allwyn Global Community Award, dazu: "Einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses bei Allwyn. Wir sind stolz darauf, The Just One Project mit dieser Spende unterstützen zu können, und hoffen, dass dadurch noch mehr Familien die Hilfe erhalten, die sie dringend benötigen. Indem wir Initiativen wie The Just One Project fördern, stellen wir sicher, dass unser Engagement bei den Grands Prix auch vor Ort etwas bewegt - mit konkreten, messbaren Verbesserungen für die Menschen, die Unterstützung am dringendsten benötigen."

Brooke Nuerbauer, CEO und Gründerin von The Just One Project, sagte: "Wir bei The Just One Project sind überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu frischen, gesunden Lebensmitteln haben sollte - unabhängig davon, wo er lebt oder wie viel Geld ihm zur Verfügung steht. Die Auszeichnung durch Allwyn und Formula 1 bedeutet für uns weit mehr als eine finanzielle Unterstützung unserer Organisation. Sie ist eine Investition in die Gesundheit, die Lebensqualität und die Zukunft unserer gesamten Gemeinschaft. Mit "Groceries on the Go" möchten wir den Zugang zu Lebensmitteln neu denken: Wir bringen preiswerte Lebensmittel direkt in die Wohnviertel, in denen sie am dringendsten benötigt werden. Wir sind sehr dankbar für diese Partnerschaft und die Möglichkeit, unser Angebot auszubauen, noch mehr Familien zu erreichen und uns gemeinsam weiter für ein stärkeres und gesünderes Süd-Nevada einzusetzen."

Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1 und Jurymitglied des F1 Allwyn Global Community Award, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass The Just One Project den Award erhält. Für Formula 1 entscheidet sich der Erfolg eines Grand Prix nicht allein auf der Rennstrecke. Ebenso wichtig ist, was wir langfristig in den Städten bewirken, in denen wir zu Gast sind. Initiativen wie The Just One Project leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag: Sie entwickeln konkrete und skalierbare Lösungen für drängende Herausforderungen vor Ort - wie etwa die Ernährungsunsicherheit. Indem wir Organisationen unterstützen, die sich unmittelbar für Familien einsetzen, wird der F1 Allwyn Global Community Award zu einem wichtigen Impulsgeber für nachhaltige Veränderungen. Davon profitieren ganz konkret 5.000 Haushalte. Gleichzeitig stärken wir damit den Zusammenhalt und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft vor Ort."

The Just One Project ist der siebte und letzte Preisträger des F1 Allwyn Global Community Award 2026. Zuvor wurden bereits die britische Starlight Children's Foundation, die kanadische Initiative La Tablée des Chefs, die österreichische gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die niederländische Initiative Spieren voor Spieren, die in Austin ansässige Del Valle ISD Education Foundation sowie die mexikanische Fundación Reintegra ausgezeichnet.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1 ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Formula 1 veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans sowie 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und Formel 1 sich gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über Formula 1

Formula 1 wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formel 1 und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship. Formula 1 ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1-Logo, Formula 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1 Allwyn Global Community Award, einschließlich der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über The Just One Project

The Just One Project ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Süd-Nevada. Sie setzt sich dafür ein, allen Menschen Zugang zu frischen, gesunden Lebensmitteln, wichtigen Alltagsressourcen und unterstützenden Angeboten zu ermöglichen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Mit innovativen Programmen zur Verbesserung der Lebensmittelversorgung, starken Partnerschaften vor Ort und umfassenden Unterstützungsangeboten baut The Just One Project bestehende Hürden ab, setzt sich für einen würdevollen Umgang mit allen Menschen ein und schafft Perspektiven, die Einzelpersonen und Familien helfen, ihr Leben selbstbestimmt und erfolgreich zu gestalten. Mit Angeboten wie "Groceries on the Go", dem ersten mobilen Lebensmittelladen mit günstigen Preisen in Süd-Nevada, bringt die Organisation erschwingliche, gesunde Lebensmittel direkt in Wohnviertel, in denen die Versorgung mit Lebensmitteln besonders schwierig ist. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der Ernährungssicherheit und Unterstützung für die Gemeinschaft miteinander verbindet, trägt The Just One Project dazu bei, Süd-Nevada lebenswerter und gesünder zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter thejustoneproject.org.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b738c7fe-246e-4451-a732-634bfeb8957d

Medienanfragen allwynpr@vccp.com Pressekontakte Formula 1-Pressestelle E-Mail: f1media@f1.com T: @f1media Medienkontakt: Deja Williams, Marketing Manager E-Mail: Deja@thejustoneproject.org T: (702) 468-6909