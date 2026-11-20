Lenovo erzielt Rekordleistung im 2. Quartal und blickt zuversichtlich auf langfristige Chancen im Bereich Hybrid-KI

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ("die Group") die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026/27 bekannt gegeben und dabei ein starkes Wachstum, einen deutlichen Sprung bei der Rentabilität sowie strukturelle Verbesserungen der geschäftlichen Fundamentaldaten der Group aufgezeigt.

Der Gesamtumsatz der Group erreichte im zweiten Quartal mit 30,2 Milliarden USD einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 48 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Alle Geschäftsbereiche erzielten im zweiten Quartal einen Rekordumsatz und wiesen gleichzeitig eine starke Rentabilität auf, wobei sich die Infrastructure Solutions Group (ISG) als Motor für rasantes Wachstum erwies und erstmals ein Betriebsergebnis von über 1 Milliarde USD erzielte. Der bereinigte Nettogewinn[1]stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 166 auf 1,4 Mrd. USD, wobei sich die bereinigte Nettomarge im Jahresvergleich um zwei Prozentpunkte verbesserte. Der Umsatz im Bereich KI[2]stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 79 %, überschritt erstmals die Marke von 10 Mrd. USD und machte im zweiten Quartal 36 des Gesamtumsatzes des Konzerns aus.

Die Entwicklung wurde durch eine breit angelegte Dynamik im diversifizierten Portfolio des Konzerns sowie ein ausgewogenes Wachstum in allen Absatzregionen gestützt. Die geschäftlichen Fundamentaldaten festigten sich weiter, da ein schnelleres Wachstum in höherwertigen Segmenten die Gewinnzusammensetzung des Konzerns neu prägte. Diese Diversifizierung trägt dazu bei, den branchenweiten Kostendruck und die Abhängigkeit von Nachfrageschwankungen bei Geräten abzumildern und unterstützt ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Rentabilitätsprofil.

Die Group setzt weiterhin auf ein diszipliniertes Cash- und Kapitalmanagement und gleicht das starke Umsatzwachstum sowie branchenweit höhere Komponentenkosten durch kontrollierte Investitionsausgaben und Kreditrisikokontrollen bei großen KI-Infrastrukturprojekten aus. In diesem Quartal erzielte sie einen operativen Cashflow von 1,6 Milliarden USD und einen freien Cashflow von 1,2 Milliarden USD.

Marktausblick

Lenovo ist nach wie vor äußerst zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Wachstumschancen sowohl im Infrastruktur- als auch im Gerätebereich. Da sich der Schwerpunkt der KI vom Training hin zur Inferenz verlagert, treiben rasch zunehmende Anwendungsfälle in der Praxis eine anhaltende Nachfrage nach Rechenleistung in Cloud-, Edge- und Unternehmensumgebungen an. Der Umsatz im Bereich Cloud-Service-Provider stieg für die Group im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 170 %, und der Umsatz im Bereich Infrastruktur für Großunternehmen und KMU legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 200 zu. Gleichzeitig schafft die Demokratisierung der KI neue Nachfrage nach intelligenten, agentenfähigen Geräten sowie nach neuen Formfaktoren, da immer mehr KI-Daten und -Workloads am Edge generiert werden. Mit einem Full-Stack-Portfolio für hybride KI, das Geräte, Edge, Infrastruktur, Lösungen und Dienstleistungen umfasst, ist Lenovo als Full-Stack-Anbieter einzigartig positioniert, um Chancen und Mehrwert auf dem gesamten Markt zu erschließen und seine Führungsposition auszubauen.

Der Vorstand von Lenovo hat eine Zwischendividende in Höhe von 9,0 HK-Cent pro Aktie beschlossen.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Lenovo hat erneut ein außergewöhnliches Quartal abgeliefert, in dem wir ein starkes Wachstum aufrechterhalten, einen Sprung nach vorne bei der Rentabilität gemacht und unsere geschäftlichen Grundlagen strukturell gestärkt haben was insgesamt den Erfolg unserer Transformation vom führenden PC-Anbieter zu einem globalen Full-Stack-Marktführer im Bereich Computing belegt. Derzeit boomt die Einführung von KI in der Praxis, was nicht nur ein nachhaltiges Wachstum der Nachfrage nach Infrastruktur vorantreiben, sondern auch enormes Wachstumspotenzial auf dem Gerätemarkt erschließen wird. Mit unserer Hybrid-KI-Strategie, unserem Full-Stack-Portfolio über Client-Edge-Cloud sowie unserer starken finanziellen Disziplin und operativen Widerstandsfähigkeit sind wir zuversichtlich, diese starke Dynamik aufrechtzuerhalten und bereits in diesem Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 100 Milliarden USD zu erreichen."

Zitat des CFO Winston Cheng:

"Unsere Ergebnisse in diesem Quartal belegen die Stärke von Lenovos geografisch diversifiziertem Geschäft und der ausgewogenen Kundenstruktur und markieren zugleich weitere Fortschritte auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel einer Nettomarge von mehr als 5 %. In Verbindung mit einem disziplinierten Working-Capital-Management und kontrollierten Investitionsausgaben verschafft uns dies die Flexibilität, in organisches Wachstum zu investieren und gleichzeitig eine starke Liquidität, eine widerstandsfähige Bilanz sowie unser Investment-Grade-Bonitätsprofil aufrechtzuerhalten. Zusammen sorgen unsere operative Exzellenz und unsere finanzielle Disziplin dafür, dass Lenovo in der Lage ist, die langfristige Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu bedienen und nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen."

Finanzielle Highlights:

Q2 GJ 26/27 In Millionen USD Q2 GJ 25/26 In Millionen USD Veränderung Konzernumsatz 30.238 20.452 48 Bereinigter Reingewinn (auf die Anteilseigner entfallender Gewinn nicht nach HKFRS) [1] 1.361 512 166 F&E-Ausgaben 794 581 37

Q2 Ergebnisse:

Intelligent Devices Group (IDG):

Der Umsatz der IDG stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 und erreichte im zweiten Geschäftsquartal einen Rekordwert von 17,4 Mrd. USD, wobei PCs und Smart Devices ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten.

Die branchenführende operative Marge der IDG konnte trotz eines schwierigen Marktumfelds mit 7,1 gut gehalten werden, was die operative Exzellenz, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und die kontinuierliche Innovationskraft der Group widerspiegelt.

Die Führungsposition beim weltweiten PC-Marktanteil wurde weiter ausgebaut: Sie erreichte 23,8 %, wodurch sich Lenovos Vorsprung gegenüber dem zweitplatzierten Anbieter auf einen historischen Höchststand von mehr als sieben Prozentpunkten vergrößerte.

Das Smartphone-Geschäft verzeichnete im zweiten Quartal einen Rekordumsatz mit einem zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Die ISG verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn das stärkste Quartal ihrer Geschichte: Der Umsatz belief sich auf 11,3 Milliarden USD, was einem Anstieg von 178 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und der Betriebsgewinn überstieg erstmals 1 Milliarde USD. Die operative Marge stieg auf einen Rekordwert von 9,6 %.

Die ISG festigte ihre weltweite Marktführerschaft im Bereich traditioneller Server und belegte mit einem Marktanteil von 16 % [3] - ein Plus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erstmals den ersten Platz bei den weltweiten x86-Serverauslieferungen.

- ein Plus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erstmals den ersten Platz bei den weltweiten x86-Serverauslieferungen. Der Umsatz im Bereich "Enterprise SMB" stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 200 %. Der Umsatz mit GPU-Servern wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 300 %, gestützt durch einen Auftragsbestand, der im Vergleich zum Vorquartal um 48 auf 80 Milliarden USD anstieg.

In seinem ersten vollständigen Quartal als Teil der Lenovo Group erzielte Infinidat sein bestes Quartal aller Zeiten wobei das High-End-Speicherportfolio die Speicherkapazitäten der ISG im Unternehmensbereich erweiterte.

Solutions and Services Group (SSG):

Die SSG erzielte einen Rekordquartalsumsatz von 3,1 Milliarden USD, was einem Anstieg von 20 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und erstmals die Marke von 3 Milliarden USD überschritt. Die operative Marge stieg um 3,7 Prozentpunkte auf einen Rekordwert von 26 %.

Die SSG wächst fast doppelt so schnell wie der allgemeine Dienstleistungsmarkt eine überdurchschnittliche Entwicklung, die zunehmend von höherwertigen Segmenten getragen wird, da sich AI-gesteuerte Angebote für Unternehmen immer schneller etablieren. Der Bereich "Managed Services, Projects Solutions" erreichte einen Rekordanteil von 63 am SSG-Umsatz und demonstrierte damit die Stärke des technologieorientierten, personalarmen Geschäftsmodells der SSG.

Der Bereich KI-Dienstleistungen verzeichnete weiterhin ein dreistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, da SSG wiederholbare, KI-gestützte Lösungen und das geistige Eigentum von Lenovo branchenübergreifend ausweitete mit besonderer Dynamik in Bereichen wie dem Einzelhandel, der Fertigungsindustrie und dem Sport.

Die "AI Library" skaliert zudem bewährte und validierte Anwendungsfälle branchen- und funktionsübergreifend und unterstützt Kunden dabei, den Übergang von KI-Experimenten zu messbaren Geschäftsergebnissen bis zu 24-mal schneller zu vollziehen.

Wichtige Unternehmensdaten

Zu den Errungenschaften, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Lenovo kletterte um 43 Plätze auf Rang 153 der jährlichen Global 500 Liste des Fortune-Magazins und erreichte damit die höchste Platzierung in der Unternehmensgeschichte sowie einen der bedeutendsten Fortschritte der letzten Jahre. Diese Anerkennung unterstreicht Lenovos Position als eines der 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit.

Lenovo erhielt von Hang Seng Indexes die höchstmögliche Bewertung und verbesserte sich damit von der AA+-Bewertung des Vorjahres auf AAA in diesem Jahr; zudem erzielte das Unternehmen die höchsten ESG-Werte (Environmental, Social and Governance) aller Unternehmen der Technologiebranche.

Die Group wurde erstmals in die TIME's World's Best Companies 2026-Liste aufgenommen und belegte weltweit Platz 51 unter den führenden Unternehmen. Das von TIME in Zusammenarbeit mit Statista erstellte Ranking würdigt weltweit leistungsstarke Unternehmen anhand von drei Hauptkriterien: Mitarbeiterzufriedenheit, Umsatzwachstum und Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit. Lenovo erzielte eine Gesamtpunktzahl von 87,51, wobei seine Wachstumsleistung als "sehr hoch" eingestuft wurde.

Zum dritten Mal in Folge hat Fast Company Lenovo in seine jährliche Best Workplaces for Innovators-Liste aufgenommen. Die Group wurde sowohl in der Kategorie "Best Workplaces for Innovators: AI, Automation and Machine Learning Excellence" als auch in der Kategorie "Best Workplaces for Innovators: North America" als Finalist nominiert.

Lenovo wurde im Rahmen des Disability Index dem weltweit führenden Benchmarking-Tool zur Messung und Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Wirtschaft als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderung ausgezeichnet.

Tech World, Lenovos jährliche globale Innovationsveranstaltung, kehrt zur CES 2027 in Las Vegas zurück. Die Tech World findet in der Sphere statt und ist Teil des CES-Keynote-Programms. Sie vereint eine visionäre Reihe von Referenten und bahnbrechende Innovationen mit einem einzigartigen, immersiven Technologie- und Musikerlebnis.

[1] Anmerkung zum bereinigten Jahresüberschuss:Die bereinigte Kennzahl wurde als Finanzkennzahl definiert, wobei folgende Posten ausgeschlossen wurden: Netto-Marktwertänderungen bei finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte infolge von Fusionen und Übernahmen, Wertminderungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie Sachanlagen, Marktwertänderungen bei derivativen finanziellen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Optionsscheinen, Nominalzinsen auf Wandelanleihen und Verwässerungsgewinne aus Anteilen an einem assoziierten Unternehmen; sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden.

[2] Anmerkung zu den KI-bezogenen Umsätzen:KI-Geräte: PCs und Smartphones mit NPU; KI-Server: GPU-Server; KI-Dienste: Dienste, mit denen Kunden KI-Lösungen entwickeln, skalieren und verwalten können.

[3]Der Marktanteil bei x86-Servern wird berechnet, nachdem ODM-Direkt-x86-Servergeräte von der Gesamtzahl der x86-Servergeräte auf dem Markt ausgeschlossen wurden.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement des Konzerns für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem newsroom.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal bis zum 30. September 2026 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie) Q2

GJ26/27 Q2

GJ25/26 J/J Veränderungen Umsatz 30.238 20.452 48 Bruttogewinn 4.841 3.147 54 Bruttogewinnspanne 16,0 15,4 0,6 Punkte Bruttogewinnspanne Betriebskosten (4.958) (2.504) 98 F&E-Ausgaben

(in den Betriebskosten enthalten) (794) (581) 37 Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen 16,4 12,2 4,2 Punkte Betriebsergebnis (117) 643 K/A Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (276) (149) 86 (Verlust)/Gewinn vor Steuern (393) 494 K/A Steuern (320) (114) 181 (Verlust)/Gewinn für den Zeitraum (713) 380 K/A Nicht beherrschende Beteiligungen 73 (40) K/A (Verlust)/Gewinn netto ((Verlust)/Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist) (640) 340 K/A Bereinigter Jahresüberschuss

(Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn nicht nach HKFRS)[1] 1.361 512 166 (Verlust)/Gewinn je Aktie (US-Cent)

Basis

Verwässert (5,17) (5,17) 2,77 2,52 K/A K/A

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