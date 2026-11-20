Preisgekrönte Displayschutztechnologie setzt neue Maßstäbe für den Datenschutz bei mobilen Geräten und schafft ein helleres, klareres Betrachtungserlebnis sowie eine verbesserte Energieeffizienz

Belkin, eine seit mehr als 40 Jahren führende Marke der Unterhaltungselektronik, gab heute bekannt, dass sein Produkt Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector zu einem der Preisträger der CES Innovation Awards 2027 in der Kategorie Mobile Geräte, Zubehör und Apps gekürt wurde. Die Auszeichnung würdigt den innovativen Ansatz von Belkin im Bereich des Bildschirmschutzes, der eine verbesserte Privatsphäre mit optischer Klarheit und Langlebigkeit verbindet, ohne Kompromisse beim täglichen Smartphone-Erlebnis eingehen zu müssen.

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Belkin Named CES Innovation Awards 2027 Honoree for Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector

Für das Programm der CES Innovation Awards 2027 ging im Vorfeld der CES 2027, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet, eine Rekordzahl von fast 4.000 Einreichungen ein. In dem Wettbewerb, der jährlich von der Consumer Technology Association (CTA) veranstaltet wird, werden herausragende Leistungen in den Bereichen Design und Technik in 37 Technologieprodukt-Kategorien ausgezeichnet. Die eingereichten Vorschläge werden von einer unabhängigen Jury aus Branchenexperten bewertet, darunter Designer, Ingenieure und Medienvertreter.

Privatsphäre ohne Kompromisse neu definiert

Herkömmliche Sicht- und Displayschutzfilter wirken sich oft nachteilig auf die Displayhelligkeit aus, so dass die Benutzer die Bildschirmhelligkeit erhöhen müssen, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, was zu einem höheren Stromverbrauch beitragen kann. Die Lösung Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector von Belkin begegnet dieser Herausforderung mit einer innovativen Lichtstreuungstechnologie, die die Sichtbarkeit aus seitlichen Betrachtungswinkeln einschränkt und dem Benutzer weiterhin ein helleres und klareres Seherlebnis bietet.

Bright Privacy wurde entwickelt, um Sichtschutz zu bieten, ohne dass dabei Kompromisse bei der Leistung eingegangen werden müssen. Im Vergleich zu herkömmlichen bidirektionalen Sicht- und Displayschutzfiltern bietet Bright Privacy unter kontrollierten Testbedingungen eine um bis zu 10 höhere Displayhelligkeit und eine um bis zu 10 längere Akkulaufzeit. Die Anti-Reflex-Technologie reduziert Blendeffekte zusätzlich, erhält dabei jedoch lebendige Farben und die Klarheit des Displays, so dass Inhalte den ganzen Tag über leichter betrachtet werden können.

Über den Sichtschutz und die Optikeigenschaften hinaus bietet "Bright Privacy" dank der Nano-Titan-Technologie von Belkin einen dauerhaften Schutz im Alltag, hält einem Aufprall aus bis zu 9 Fuß (2 m) Höhe stand und ist widerstandsfähig gegen Kratzer und alltägliche Abnutzung. Das ultradünne Design mit einer Stärke von gerade einmal 0,29 mm sorgt dafür, dass das Touchscreen-Erlebnis unverändert bleibt, während eine Fingerabdruck-Schutzbeschichtung und ein benutzerfreundlicher Montagerahmen ein nahtloses Benutzererlebnis von der Installation bis zum täglichen Gebrauch gewährleisten.

"Der Sicht- und Displayschutz sollte nicht zu Lasten des Nutzererlebnisses gehen, das die Menschen von ihren Geräten erwarten", sagte Dermot Keogh, Senior Director of Product Management für die Kategorie Geräteschutz von Belkin. "Mit Bright Privacy wollten wir einem häufigen Problem bei herkömmlichen Sicht- und Displayschutzfiltern entgegenwirken, indem wir Sichtschutz, Klarheit, Schutz und Energieeffizienz in einer Lösung vereint haben. Die Auszeichnung durch die CES Innovation Awards unterstreicht das Engagement unseres Teams für durchdachtes Design und sinnvolle Innovationen, die die täglich genutzten Technologien verbessern."

Die Auszeichnung untermauert das Engagement von Belkin, den Geräteschutz durch zielgerichtete Innovation voranzutreiben, indem Materialwissenschaft, Optiktechnik und nutzerorientiertes Design so miteinander kombiniert werden, dass sie den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden.

Der Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector ist für ausgewählte iPhone-Modelle über Belkin.com und bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich. Weitere Informatioen finden Sie unter belkin.com.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Über die CES

Die CES ist das größte und einflussreichste Technologie-Event der Welt das Testfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die interessantesten Innovatoren stehen auf der Bühne. Die CES, in Besitz und organisiert von der Consumer Technology Association (CTA), bietet jeden Aspekt der Tech-Branche. Die CES 2027 findet vom 6. bis zum 9. Januar in Las Vegas statt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech. Folgen Sie der CES auch in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association (CTA)

Die CTA ist der Technologiesektor, denn sie ist der größte Branchenverband für Technologie in Nordamerika. Unsere Mitglieder sind weltweit führende Innovatoren von Startups bis hin zu globalen Markenunternehmen und tragen dazu bei, mehr als 17 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümerin und Veranstalterin der CES, der einflussreichsten Technologiemesse der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech.

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