Die Prozessoren und die strahlungsgehärtete Mikroelektronik von Frontgrade unterstützt zentrale Raumfahrzeug- und Instrumentenfunktionen bei der Vorzeigemission der NASA im Bereich der Astrophysik

Frontgrade hat heute angekündigt, dass Technologien aus seinem gesamten Raumfahrtelektronik-Portfolio mehrere missionskritische Systeme an Bord des Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA unterstützten werden, das am 30. August 2026 erfolgreich ins All gestartet ist.

Das Roman ist das Astrophysik-Flaggschiffobservatorium der NASA für die Erforschung dunkler Energie, die Suche nach Exoplaneten und die Erforschung der Entwicklung des Universums. An Bord befinden sich unter anderem strahlungsgehärtete Prozessoren und Mikroelektronik für wichtige Aufgaben bei der Datenverarbeitung, der Kommunikation dem Energiemanagement und bei Steuerungsfunktionen im gesamten Raumfahrzeug.

Im Zentrum der Rechnerarchitektur des Roman stehen die Prozessoren GR740 und GR712RC von Frontgrade Gaisler. Der strahlungsgehärtete Quad-Core-GR740-Prozessor LEON4FT übernimmt die zentrale Rechenfunktion für die Wildcat-Prozessorkarte, die in den primären und redundanten Befehls- und Datenverarbeitungssystemen sowie in den Instrumenten-Befehls- und Datenverarbeitungssystemen sowohl des Wide Field Instrument als auch des Coronagraph Instrument eingesetzt werden.

Der GR740 läuft mit bis zu 250 MHz und bietet die fehlertolerante Verarbeitungsfähigkeit, die für eine der fortschrittlichsten Wissenschaftsmissionen der NASA benötigt wird. In der wissenschaftlichen Datenaufzeichnung des Roman kommt ebenfalls ein GR712RC strahlungsgehärteter LEON3FT von Gaisler zum Einsatz, der die Speicherung und Verwaltung der wissenschaftlichen Daten unterstützt, die von den Instrumenten des Observatoriums gesammelt werden.

Das Goddard Space Flight Center der NASA entwickelte die Wildcat-Prozessorkarte als zentrales Elemente der Avionikarchitektur des Roman. Flugqualifizierte Einheiten unterstützten die Raumfahrzeug- und Instrumentenintegration, die Verifizierung und das Testen der Rechenplattform auf Basis des GR740.

"Das Roman ist ein herausragendes Beispiel dafür, was die internationale Zusammenarbeit und vertrauenswürdige Technologie im Weltraum zu leisten vermögen", sagte Sandi Habinc, General Manager, Frontgrade Gaisler. "Der GR740 begann als Investition der Europäischen Weltraumorganisation und der Schwedische Weltraumagentur in die nächste Generation der Rechentechnologie im All und ist nun Teil der herausragenden Wissenschaftsmission der NASA. Wir freuen uns sehr, dass dieses europäische Erbe in Verbindung mit den umfassenderen Fähigkeiten von Frontgrade im Bereich der Raumfahrtelektronik zum Gelingen einer so bedeutenden Mission beiträgt."

Der GR740 wurde als Mikroprozessor der nächsten Generation von der Europäischen Weltraumorganisation entwickelt und hat nun den Technologiereifegrad 9 erreicht. Im Zusammenwirken mit dem flugerprobten GR712RC bietet er eine strahlungsgehärtete Rechenleistung für wissenschaftliche, Forschungs-, Regierungs- und kommerzielle Raumfahrtmissionen.

Die Aufgabe von Frontgrade beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Bereitstellung von Rechenleistung. Im Observatorium ist auch strahlungsgehärtete Mikroelektronik von Frontgrade verbaut, unter anderem Vierfach-NAND-Gatter, Vierfach-OR-Gatter, Transceiver und Spannungsüberwachungsbausteine. Diese Geräte unterstützen die Kommunikation, das Energiemanagement, die Steuerlogik und den fehlertoleranten Betrieb im gesamten Raumfahrzeug. Insgesamt zeigen diese Technologien, was für eine zunehmend integrierte Elektronikarchitektur für fortschrittliche Raumfahrtmissionen erforderlich ist. Prozessoren, Speicher, Kommunikation, Energiemanagement und weitere kritische Funktionen müssen unter den strengen Anforderungen an Baugröße, Leistungsaufnahme, Zuverlässigkeit und Strahlungsbeständigkeit miteinander harmonieren. Frontgrade unterstützt diese Architektur mit Technologien aus den Bereichen missionskritische Datenverarbeitung, Mikroelektronik, HF-Technik und weiteren missionskritischen Raumfahrtsystemen.

"Das Nancy Grace Roman Space Telescope ist nicht nur für die Astronomie ein Meilenstein, es liefert auch den eindrucksvollen Beweis für den Wert von langfristigen Investitionen in fortschrittliche Raumfahrttechnologie. Wir sind auch sehr stolz, dass der GR740, ein Prozessor, der im Rahmen von ESA-Programmen und der technologischen Exzellenz der europäischen Industrie entwickelt wurde, missionskritische Funktionen an Bord erfüllt. Der Einsatz unserer Komponenten unterstreicht die Fähigkeit Europas, Technologien von Weltrang zu liefern, die einige der ehrgeizigsten Wissenschaftsmissionen unserer Zeit ermöglichen. Genau aus diesem Grund investiert die ESA weiterhin in strategische Technologien, die die Wettbewerbsfähigkeit, die Souveränität und den Beitrag Europas zur globalen Erforschung des Weltraums stärken", erklärte Dr. Dietmar Pilz, Director of Technology, Engineering and Quality, ESA.

"Wir sind sehr stolz auf die schwedische Raumfahttechnologie, die Bestandteil des Roman Space Telescope der NASA ist. Frontgrade Gaisler steht beispielhaft für die herausragende Kompetenz der schwedischen Raumfahrtbranche und den Wert langfristiger Investitionen und internationaler Zusammenarbeit. Das Unternehmen ist auch ein imposantes Beispiel dafür, wie Investitionen über die ESA die technologische Entwicklung vorantreiben, die es schwedischen Firmen erlaubt, einen Beitrag zu den ehrgeizigsten Weltraummissionen der Welt zu leisten", erklärte Dr. Ella Carlsson, Director General, SNSA.

Das Roman ist mit einem Hauptspiegel mit 2,4 Metern Durchmesser und einer Weitfeld-Infrarotkamera ausgestattet, die für die Beobachtung großer Himmelsbereiche mit nie dagewesener Effizienz entwickelt wurden. Wissenschaftler erwarten, dass das Observatorium die Forschung in den Bereichen dunkle Energie, dunkle Materie, Entwicklung von Galaxien und Exoplaneten vorantreiben und gleichzeitig durch das Coronagraph Instrument fortschrittliche Direkt-Abbildungtechnologien ins rechte Licht rücken wird.

Über Frontgrade

Frontgrade stellt in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt missionskritische Elektronik zur Verfügung. In den Technologiefeldern missionskritische Datenverarbeitung, HF-Systeme und Bewegungssteuerung unterstützt Frontgrade seine Kunden dabei, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und zu speichern, zu kommunizieren, Systeme mit Energie zu versorgen und Funktionen auszuführen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist.

Frontgrade Gaisler entwickelt als Teil von Frontgrade Technologies strahlungsgehärtete Mikroprozessoren und IP-Kerne für Raumfahrtanwendungen und andere Bereiche, in denen es auf absolute Zuverlässigkeit ankommt. Die Prozessoren des Unternehmens blicken auf eine lange Einsatzgeschichte bei Raumfahrtmissionen im gesamten Sonnensystem zurück.

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