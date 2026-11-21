Osnabrück (ots) -Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht eine dauerhafte Zukunft des Verbrenner-Antriebs in Europa. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte er: "Klimaschutz im Verkehr funktioniert auch mit dem Verbrenner. Diese Technologieoffenheit ist auch geopolitisch klug, weil wir bei Batterierohstoffen noch eine zu große Abhängigkeit von anderen Weltregionen haben." Man halte in Europa an den Klimazielen fest, schaffe durch die Lockerung des Verbrenner-Aus nun aber mehr Flexibilität. "Die Hersteller müssen weiter ihre CO2-Einsparziele erreichen, dabei hilft der Hochlauf der Elektromobilität. Aber es bleibt möglich, effiziente Verbrenner zuzulassen." Er setze sich dafür ein, "dass klimafreundliche Kraftstoffe wie HVO oder Biokraftstoffe stärker genutzt werden, um auch im Bestand mehr Fortschritte zu erzielen".Das EU-Parlament wird voraussichtlich im Dezember über eine Aufweichung des Verbrenner-Verbots ab 2035 abstimmen, für die sich Deutschland und Frankreich gemeinsam eingesetzt hatten. Das Emmissionsziel soll demnach nur noch bei bis zu 87,5 Prozent CO2-Reduktion statt bei 100 Prozent liegen. "Wir dürfen uns als Exportnation nicht allein auf die Batterie fixieren, wenn in großen Teilen der Welt - auch in den USA oder China - weiter Verbrenner und Hybride gefahren werden. Auch dort sollen weiterhin deutsche Hersteller ihre Modelle verkaufen können. Wir bleiben beim Klimaschutz ambitioniert, bringen aber endlich mehr Pragmatismus in die Gesetzgebung", sagte Bilger.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6395113