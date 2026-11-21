Osnabrück (ots) -Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht die deutschen Autobauer in der Bringschuld, Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte der Minister: "Meine Erwartung ist klar: Deutschland muss die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben. Nach allem, was wir politisch erreicht haben - Stichwort Aus vom Verbrennerverbot in Europa -, erwarte ich von der Automobilindustrie auch ein klares Bekenntnis zum Heimatstandort." Er habe "durchaus Verständnis für Investitionen im Ausland und in den Märkten, in denen deutsche Hersteller ihre Autos verkaufen wollen". Dies habe in der Vergangenheit auch Arbeitplätze in Deutschland gesichert.Aber "Made in Germany" spiele gerade im Automobilbereich immer noch eine wichtige Rolle. "In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen. Dazu gehört für mich auch, dass deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren."Bilger räumte ein, dass der Standort teuer sei. "Das betrifft insbesondere die Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie. Hier müssen auch wir als Bundesregierung unsere Hausaufgaben machen, um Belastungen zu reduzieren". In Deutschland werde trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. "Aber deutsche Unternehmen waren in der Vergangenheit oft so viel besser, dass höhere Kosten gerechtfertigt waren und wir uns trotz dieser Faktoren dem internationalen Wettbewerb stellen konnten." Dieser Wettbewerb müsse allerdings fair sein. "Bei stark subventionierten Fahrzeugen aus China ist das nicht der Fall, daher müssen wir uns in Europa dazu positionieren. Jetzt sind alle gefordert: Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften, um so viele Arbeitsplätze wie möglich in Deutschland zu halten und die deutsche Automobilbranche fit für die Zukunft zu machen", forderte Bilger bei noz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6395111