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Die Kampagne "Vibrant Ho Chi Minh City MoreVibrantThanEver" enthüllt eine neue Seite des Tourismus in Ho-Chi-Minh-Stadt



21.11.2026 / 01:35 CET/CEST

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HO CHI MINH CITY, Vietnam, 21. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Tourismusamt von Ho-Chi-Minh-Stadt hat "Vibrant Ho Chi Minh City MoreVibrantThanEver", ins Leben gerufen, eine neue internationale Kampagne zur Förderung des Reiseziels, die Reisende dazu einlädt, eine Stadt voller auffälliger Kontraste, reichhaltiger kultureller Erlebnisse und unendlicher Möglichkeiten zu entdecken. Von pulsierenden Stadtvierteln und lokalen kulinarischen Schätzen bis hin zu traditionellen Handwerksdörfern, Rückzugsorten an der Küste und Inselausflügen - die Kampagne präsentiert ein Reiseziel, das mehr zu entdecken bietet als je zuvor. Vom 20. November bis zum 20. Dezember 2026 werden im Rahmen der Kampagne Werbefilme auf CNN, Discovery und dem Asian Food Network (AFN) im gesamten asiatisch-pazifischen Raum ausgestrahlt, unterstützt durch digitale Plattformen, um ein internationales Publikum zu erreichen. Über ihr bekanntes Image als dynamische Metropole hinaus entwickelt sich Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem facettenreichen Reiseziel, an dem urbane Energie auf kulturelles Erbe, traditionelles Handwerk und natürliche Schönheit trifft. Die Kampagne hebt die reiche Vielfalt von Ho-Chi-Minh-Stadt hervor und entführt Reisende von den lebhaften Stadtvierteln, den geschäftigen Märkten und dem schmackhaften Streetfood zu den traditionellen Handwerksdörfern von Bình Duong, den malerischen Stränden von Vung Tàu und H? Tràm sowie zur unberührten Insel Côn Ð?o. Jedes Reiseziel bietet ein anderes Erlebnis und zeigt eine vielfältigere, aufregendere und überraschendere Seite von Ho-Chi-Minh-Stadt. Zusammen spiegeln diese Erlebnisse die sich wandelnde Anziehungskraft von Ho-Chi-Minh-Stadt wider und bieten Reisenden mehr Möglichkeiten, die lebendige Kultur zu erleben, in der Natur zu entspannen und eine Verbindung zu den Menschen und Orten herzustellen, die dieses Reiseziel so besonders machen. Mit seinen energiegeladenen und emotional ansprechenden Werbefilmen zielt "Vibrant Ho-Chi-Minh-Stadt MoreVibrantThanEver" darauf ab, die internationale Wahrnehmung des Reiseziels neu zu gestalten und Ho-Chi-Minh-Stadt nicht nur als florierendes urbanes Zentrum, sondern auch als attraktives Reiseziel für Kultur, Freizeit, Natur und Entdeckungen zu positionieren. Die Kampagne startet vor dem Hintergrund eines anhaltenden Wachstums im internationalen Tourismus. Nach Angaben des Tourismusamtes von Ho-Chi-Minh-Stadt empfing die Stadt in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 über 9,33 Millionen internationale Besucher - ein Anstieg von 36,94 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum -, womit die im gesamten Jahr 2025 verzeichneten 8,6 Millionen Ankünfte übertroffen wurden. Ergänzend zu ihren internationalen Werbemaßnahmen führt die Stadt das Jahresend-Förderprogramm "Vibrant HCMC" ein, das Shopping, Unterhaltung, Tourismus und Dienstleistungen durch attraktive Angebote und festliche Erlebnisse vereint, um längere Aufenthalte und Wiederholungsbesuche zu fördern. Die Kampagne erstreckt sich auch über digitale Kanäle hinaus bis zum Terminal 2 des internationalen Flughafens Tan Son Nhat, wo Werbebilder und Filme ankommende Reisende mit einem ersten Eindruck von der pulsierenden Identität der Stadt willkommen heißen. Besucher können Reiseziele, Reiseinspirationen und touristische Erlebnisse über die offizielle Tourismus-Website visithcmc.vn entdecken. Unter dem Motto "Vibrant Ho Chi Minh City MoreVibrantThanEver" lädt Ho-Chi-Minh-Stadt die Welt ein, ein Reiseziel zu erleben, das vor Energie sprüht, reich an Kultur ist und unvergessliche Erlebnisse bietet. Es gibt immer mehr zu entdecken, mehr zu erleben und mehr, in das man sich verlieben kann. Pressekontakt

Frau Pham Thi Phuong Linh - Stellvertretende Leiterin der Abteilung für Internationale Zusammenarbeit und Förderung ptplinh.sdl@tphcm.gov.vn

- Webseite: https://visithcmc.vn/

- LinkedIn: Vibrant Ho Chi Minh City

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