Al Shera'a, der Hauptsitz der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), hat beim internationalen Wettbewerb für nachhaltige Gebäude im Rahmen der COP31 den ersten Platz in der Kategorie "YeS Honor Award Nachhaltiges Design" gewonnen. Dies ist ein weiterer Erfolg, der Dubais Vorreiterrolle im Bereich intelligenter und nachhaltiger Gebäude unterstreicht. Der Preis wurde vom COP31-Vorsitz mit Unterstützung der Global Alliance for Buildings and Construction ins Leben gerufen, die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) während der COP31 in Antalya, Türkei, ausgerichtet wurde.

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HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO von DEWA nahm die Auszeichnung in Anwesenheit Ihrer Exzellenz Amna bint Abdullah Al Dahak entgegen, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate, aus den Händen von Seiner Exzellenz Hasan Suver, Staatssekretär für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel der Republik Türkei, der den Vorsitz der COP31 vertrat.

An dem Wettbewerb nahmen mehr als 1.000 Gebäude aus 99 Ländern teil, die von einer internationalen, vom UNEP ernannten Expertenjury bewertet wurden. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen in den Bereichen nachhaltiges Design, Raumklimaqualität, Ressourcenauswahl und Energieeffizienz gewürdigt. Al Shera'a wurde aufgrund der Integration intelligenter Gebäudetechnologien, nachhaltiger Gestaltungsprinzipien und Lösungen für saubere Energie ausgewählt, die die Ressourceneffizienz und die Umweltbilanz verbessern.

Al Shera'a verfügt über ein integriertes kognitives System, das alle Betriebssysteme nahtlos miteinander verbindet und koordiniert. Das System umfasst mehr als 110.000 intelligente Sensoren, die Umgebungs- und Betriebsdaten in Echtzeit überwachen, sowie mehr als 1.500 drahtlose Zugangspunkte und über 3.200 Netzwerkgeräte. Es generiert täglich mehr als 1,9 Millionen automatisierte Steuerbefehle und verbessert so die betriebliche Integration und Effizienz.

Al Shera'a erzeugt jährlich mehr als 7.500 Megawattstunden erneuerbare Energie mithilfe von Photovoltaik-Solarmodulen (PV), die sich über mehr als 26.000 Quadratmeter auf dem Dach und an den Fassaden erstrecken, wodurch das Unternehmen mehr saubere Energie erzeugt, als es verbraucht. Die Photovoltaikanlagen verfügen über eine installierte Gesamtleistung von etwa fünf Megawatt (MW), die sich auf zwei Hauptanlagen verteilt. Das erste besteht aus 251 gebäudeintegrierten Photovoltaikmodulen, die eine Fassadenfläche von etwa 9.000 Quadratfuß bedecken und eine installierte Leistung von 187 Kilowatt (kW) aufweisen. Das zweite umfasst etwa 8.400 Solarmodule, die auf dem Dach, an Fassadenlamellen, im Erdgeschoss und an Sonnenschutzkonstruktionen installiert sind. Die Dachmodule bedecken eine Fläche von mehr als 200.000 Quadratfuß.

*Quelle: AETOSWire

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