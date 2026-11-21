teamLab Biovortex Kyoto eröffnet ' Teahouse in a Sea of Light ' am Freitag, den 20. November 2026. Dort können Besucher Tee genießen bei Sea of Solidified Light.

Die im Teehaus ausgestellten Kunstwerke, darunter Tea in Spontaneous Order, sind nun enthüllt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117465701/de/

Aged Coffee Tonic, Tea in Spontaneous Order, 2021- ©? teamLab *Shot in real space. No AI or CGI. *No Artificial Colors

Teahouse in a Sea of Light

Ein Ort für den Genuss von Tee in einem Meer von Lichtern.

Bei einer Tasse Tee entsteht Kunst.

Der Tee interagiert mit dem umgebenden Tee und dem Lichtmeer und schafft so eine zeitliche Struktur, die sich über den gesamten Raum des Kunstwerks erstreckt. Die Besucher trinken einen Teil dieser so entstandenen Ordnung.

Gleichzeitig mit der Eröffnung des ' Teahouse in a Sea of Light' wird Pocket Garden of Eternal Existence am Eingang des Museums neu enthüllt.

teamLab Biovortex Kyoto

teamLab Biovortex Kyoto ist das größte Museum von teamLab in Japan und basiert auf dem Konzept "Universum der Existenz, Universum der Wahrnehmung".

Das Museum liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Kyoto entfernt und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. Es zeigt über 50 Kunstwerke, darunter Werke, die auf dem Konzept der "Umweltphänomene" basieren, sowie den "Athletics Forest", einen komplexen, mehrdimensionalen kreativen Sportbereich, und den "Future Park", einen Raum für gemeinsames Schaffen, die beide zu den Bildungsprojekten von teamLab gehören.

teamLab Biovortex Kyoto feierte am 7. Oktober 2026 sein einjähriges Jubiläum und verzeichnete dabei über 1,3 Millionen Besucher aus 167 Ländern und Regionen.

teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

teamLabKyoto

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Öffnungszeiten

9:00 21:00 Uhr

*Einlass bis: 19:30 Uhr

Geschlossen

Dienstag, 15. Dezember

Dienstag, 19. Januar

*Änderungen der Ruhetage vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Pressemappe

https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

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