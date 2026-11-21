Indiens staatlicher Raumfahrtfonds führt den ersten Abschluss der laufenden Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Crore INR (ca. $21 Millionen) an.

SatSure, ein weltweit tätiges Unternehmen für Erdbeobachtung mit Hauptsitz in Indien, gab heute den ersten Abschluss seiner laufenden Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Crore INR (ca. $21 Millionen) bekannt. Angeführt wird die Finanzierungsrunde durch eine Investition in Höhe von 60 Crore INR (ca. $6,4 Millionen) des Antariksh Venture Capital Fund (AVCF), Indiens staatlichem Raumfahrttechnologie-Fonds, der von der nationalen Raumfahrtbehörde IN-SPACe getragen und von SIDBI Venture Capital Limited verwaltet wird.

Mit dieser Investition tätigt der AVCF erstmals ein Engagement im nachgelagerten Daten- und KI-Bereich der indischen Weltraumwirtschaft und erweitert damit das Tätigkeitsfeld des Fonds über den vorgelagerten Bereich der Trägerraketen und Satellitenhardware hinaus auf kommerzielle Weltraumdateninfrastruktur, die globale Unternehmens- und staatliche Märkte bedienen kann.

Die Finanzierungsrunde umfasst 165 Crore INR (ca. $17,6 Mio.) an Eigenkapital, 25 Crore INR (ca. $.27 Mio.) an Venture-Darlehen und 100 Crore INR (ca. $.11 Mio.) aus Sekundärtransaktionen und wird bis Dezember 2026 schrittweise abgeschlossen. Damit beläuft sich das von SatSure insgesamt eingeworbene Kapital auf 427 Crore INR (ca. $46 Mio.).

Mit den Mitteln wird SatSure vier Schwerpunkte vorantreiben: die Weiterentwicklung der optischen Nutzlasten im Vorfeld des Orbitalflugs im Jahr 2027; die Umsetzung des Auftrags zur Errichtung einer Multisatellitenkonstellation im Rahmen der von IN-SPACe geleiteten öffentlich-privaten Partnerschaft zur Erdbeobachtung; den Ausbau von "Dhaarini", SatSures großem Erdbeobachtungsprojekt sowie die Ausweitung der internationalen kommerziellen Aktivitäten.

SatSure errichtet die gesamte Kette der Erdbeobachtung: optische Satellitennutzlasten über seine Tochtergesellschaft KaleidEO, die KI- und Grundmodelle, die die erfassten Daten auswerten, sowie die Entscheidungstools, auf deren Grundlage Unternehmen und Regierungen handeln. Diese durchgängige Kette vom Orbit bis zur Entscheidung wird weltweit nur von sehr wenigen Unternehmen abgedeckt.

Diese Daten bilden bereits die Grundlage für kritische Infrastrukturen. SatSure ist in Indiens nationales digitales Kreditnetzwerk eingebunden, wo Banken damit landwirtschaftliche Kredite innerhalb von Minuten prüfen können ein Vorgang, der früher Wochen dauerte -, und zählt sowohl große Finanzinstitute zu seinen Kunden als auch zu seinen Anteilseignern. Das Unternehmen betreut Unternehmens- und Regierungskunden aus den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Landwirtschaft, Infrastruktur und Luftfahrt auf internationalen Märkten.

"Der strategische Wert der Weltraumwirtschaft liegt nicht nur darin, die Umlaufbahn zu erreichen, sondern auch darin, was wir daraus lernen können. Diese Erkenntnisse sind nur dann zuverlässig, wenn man die gesamte dahinterliegende Kette beherrscht von den Nutzlasten in der Umlaufbahn bis hin zu den KI- und Basis-Modellen, die Daten in Entscheidungen umwandeln. Wir haben SatSure gegründet, um diesen gesamten Stack von Anfang bis Ende zu beherrschen, und diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, das Unternehmen von Indien aus für die ganze Welt weiter auszubauen", sagte Prateep Basu, CEO und Mitgründer von SatSure.

Über SatSure

SatSure wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Earth Intelligence mit Hauptsitz in Indien, das Unternehmen und Behörden aus den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Landwirtschaft, Infrastruktur und Luftfahrt betreut. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab von den über seine Tochtergesellschaft KaleidEO entwickelten Satellitennutzlasten bis hin zu den darauf aufbauenden KI-Modellen und Entscheidungstools.www.satsure.co

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