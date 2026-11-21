DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, und WUHU, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, feierte am 18. November mit einer Markenveranstaltung in Dubai unter dem Motto "Elegance Unbound" ihren offiziellen Start im Nahen Osten. Bei der Veranstaltung wurden die Modelle LEPAS L8, L6 und L4 zum ersten Mal gemeinsam in der Golfregion präsentiert, wobei der L8 PHEV die Markteinführung der Marke in den Märkten des Nahen Ostens anführen soll.

[LEPAS stellt seine gesamte Modellpalette auf dem Markt im Nahen Osten vor]

"Eleganz überschreitet Grenzen und spiegelt zugleich lokale Kulturen wider. Durch Design verbinden wir unterschiedliche ästhetische Perspektiven; durch Technologie sorgen wir für Vertrauen und Sicherheit. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Menschen im gesamten Nahen Osten daran zu arbeiten, Eleganz zu einem Teil des Alltags zu machen", sagte Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS.

[ Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS]

Aufbau lokaler Verbindungen im gesamten Nahen Osten

LEPAS plant, durch lokalisierte Produkte, Vertriebs- und Servicenetzwerke sowie Kooperationen im Lifestyle-Bereich dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Der L8 PHEV hat in mehreren Ländern der Golfregion Testfahrten über insgesamt 10.000 Kilometer absolviert und überzeugt dabei durch einen geräumigen Innenraum und eine erweiterte Reichweite für den täglichen Pendelverkehr, Fahrten zwischen Städten und längere Reisen. Der L4 wird den Schwerpunkt auf agile urbane Mobilität legen, während der L6 intelligente Technologie und Komfort im Alltag bieten wird. Alle drei werden schrittweise auf den Märkten am Golf eingeführt.

[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]

In den nächsten zwei Jahren plant LEPAS die Einführung von sechs Modellen in den Segmenten A bis D, darunter Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Antriebe, wobei die künftigen Markteinführungen auf die lokalen Marktbedürfnisse und den Lebensstil der Kunden zugeschnitten sein werden.

[ LEPAS L8 PHEV]

In Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wird LEPAS sein Vertriebs- und Kundendienstnetz ausbauen und den Kunden so Zugang zu Fahrerlebnissen, Kaufdienstleistungen und kontinuierlicher Betreuung bieten. Ein Ersatzteillager in Jebel Ali wird sechs Länder am Golf beliefern und strebt eine Reaktionszeit von 48 Stunden auf Ersatzteilanfragen an. Partnerschaften mit regionalen Kreativen und Automobilmedien, die Teilnahme an Plattformen wie EV WORLD sowie Kundenerlebnisse in Einkaufs- und Lifestyle-Zielen werden das lokale Engagement stärken.

"Elegance Unbound" wird zu einem lokalen Erlebnis

Nach den Markteinführungen in Südostasien und Europa im Jahr 2026 treibt LEPAS mit dem Einstieg in den Nahen Osten seine globale Expansion weiter voran. "Elegance Unbound" steht für ein Gleichgewicht zwischen einheitlichen globalen Design- und Qualitätsstandards und den kulturellen Identitäten der einzelnen Märkte. Indem LEPAS den lokalen Kunden zuhört und unterschiedliche Perspektiven einbezieht, möchte das Unternehmen einen Ausdruck von Eleganz schaffen, der für jeden Markt unverwechselbar ist und gleichzeitig seiner globalen Identität treu bleibt.

[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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