Die Rheinmetall-Aktie steht weiter unter erheblichem Verkaufsdruck. Allein gestern verlor der DAX-Titel -4,44% und beendete den Handel bei 693,40 €. Damit hat sich der Kurs vom Rekordhoch inzwischen um rund -66% entfernt. Kann die aktuelle Unterstützungszone den Absturz stoppen oder droht der Rüstungsaktie eine weitere Abwärtswelle? Chartanalyse zu Rheinmetall Die Rheinmetall-Aktie hat die frühere Unterstützungszone zwischen rund 910,00 und 970,00 ...

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